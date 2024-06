ANP Een busje van de Dienst Justitiele Inrichtingen bij de gevangenis in Zwolle

NOS Nieuws • vandaag, 06:28 'Medewerkers gevangenenvervoer ervaren machtsmisbruik en intimidatie'

Binnen de justitiële dienst die gevangenen vervoert heerst een angstcultuur en komt corruptie voor. Ook hebben chauffeurs en bewakers vanwege een gebrek aan personeel te maken met zware werkdruk. Dat zeggen medewerkers van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) tegen De Telegraaf.

De krant sprak de afgelopen maanden met zes medewerkers, las interne vertrouwelijke stukken en vroeg cijfers op bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) waarvan de vervoersdienst onderdeel uitmaakt.

Uit die cijfers blijkt dat er tussen begin 2022 en mei 2024 35 integriteitsonderzoeken plaatsvonden. Dat leidde tot disciplinaire maatregelen en tien keer tot ontslag.

Gewapende overval

Sommige medewerkers blijken zich schuldig te hebben gemaakt aan strafbare feiten. Eén medewerker blijkt zelfs te hebben meegedaan aan een gewapende woningoverval.

Een van de opvallendste voorvallen is een inbraak bij een gebouw van DV&O zelf in juli 2018. Uit het pand in Zutphen werden 23 vuurwapens, kogelpatronen en busjes pepperspray gestolen. Volgens De Telegraaf wijst alles erop dat iemand van de dienst de inbrekers heeft getipt.

Vorig jaar stuurden bezorgde medewerkers een anonieme brief naar leidinggevenden. Daarin zeggen ze slachtoffer te zijn van machtsmisbruik, intimidatie en een leugenachtige cultuur.

'Gevaar voor de veiligheid'

Daarnaast is volgens een medewerker het personeelstekort een groot probleem. Daardoor zou de lat bij sollicitaties laag liggen.

Een bestuurslid van justitievakbond Juvox dat anoniem wil blijven zegt in de krant dat de werkdruk, het hoge verloop van personeel en de interne onvrede een gevaar vormen voor de veiligheid. "We werken met de gevaarlijkste doelgroep binnen het veiligheidsdomein. Een gebrek aan vertrouwen en ervaring is funest", zegt het bestuurslid.

In een reactie zegt de DV&O zich niet te herkennen in het geschetste beeld dat de lat lager wordt gelegd voor sollicitanten. Over de werkdruk zegt de dienst dat er in 2022 extern onderzoek is gedaan naar de cultuur en werkdruk. Sindsdien is de dienst bezig verbeteringen op de werkvloer door te voeren.