ANP Na het incident in 2018 werd forensisch onderzoek gedaan

In samenwerking met Omroep West NOS Nieuws • vandaag, 20:38 Agent die tiener doodschoot in Delft alsnog vrijgesproken

De agent die in 2018 een 18-jarige jongen doodschoot bij een coffeeshop in Delft, wordt toch vrijgesproken. Hij werd in eerste instantie al niet vervolgd, maar na een klacht van nabestaanden besloot het gerechtshof in Amsterdam dat in 2022 alsnog te doen.

Nu, ruim twee jaar later, gaat de agent vrijuit. Volgens de rechtbank schoot hij niet onterecht op het slachtoffer, schrijft Omroep West.

In de nacht van 8 oktober 2018 kwam het slachtoffer achterop een scooter samen met een andere persoon naar coffeeshop The Game in het centrum van de stad. "Uit camerabeelden blijkt dat de bijrijder een voorwerp in zijn handen had dat op een vuurwapen lijkt", staat in de verklaring van de rechtbank. Het leek ook alsof hij het wapen doorlaadde.

Vaker schietincidenten

De agent surveilleerde in de buurt van de coffeeshop, waar dat jaar al vaker schietincidenten had plaatsgevonden. Hij hoorde dat het slachtoffer een wapen doorlaadde, zei hij in zijn verklaring. Daarom maakte hij zichzelf kenbaar als politie.

Toen het slachtoffer niet naar hem luisterde en een volgens de agent dreigende beweging leek te maken, loste hij schoten. Daarbij richtte de agent zich op de borst en de benen van de tiener.

Het slachtoffer rende daarop we. Hij werd later door twee jongens in een auto naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.

Nabestaanden

Het Openbaar Ministerie besloot dat de agent hiervoor niet vervolgd zou worden, omdat uit onderzoek door de Rijksrecherche bleek dat het wapengebruik gerechtvaardigd was. Maar eind 2019 verzochten nabestaanden dat alsnog te doen.

In 2022 besloot het gerechtshof dat de vervolging alsnog op zijn plaats was en noemde de "omstandigheden dermate complex" dat een "zorgvuldige inhoudelijke beoordeling door de strafrechter op zijn plaats is".

Noodweer

Nu stelt de rechtbank dat de agent vrijuit mag gaan. Volgens de rechter was er sprake van een 'noodweersituatie' en mocht de agent zich verdedigen met zijn dienstwapen. "Het was hij of ik", verklaarde de politieman, wiens identiteit wordt afgeschermd vanwege zijn veiligheid.

De rechter benadrukte zich bewust te zijn van de impact van de dood van de jongen op de nabestaanden. "We realiseren ons dat zij op een andere uitkomst hadden gehoopt", zei de rechter. "De agent heeft mogen handelen zoals hij heeft gehandeld. Een waarschuwingsschot was in deze situatie een gepasseerd station."