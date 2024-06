Kensington Royal De foto die het paleis vrijgaf van Kate

NOS Nieuws • vandaag, 19:15 Prinses Kate weer in het openbaar: morgen bij Trooping the Colour

De Britse prinses Kate is zaterdag aanwezig bij Trooping the Colour, een jaarlijkse militaire parade in Londen ter gelegenheid van de verjaardag van de Britse vorst. Het wordt het eerste openbare optreden van de vrouw van prins William sinds haar ziekenhuisopname in januari.

De prinses laat weten dat ze goed vooruit gaat, maar nog niet volledig is hersteld. Ze maakte in maart in een videoboodschap bekend dat ze kanker had en chemotherapie kreeg. "Iedereen die chemotherapie heeft gehad, weet dat je goede en slechte dagen hebt."

Ze verwacht dat de behandeling nog een paar maanden doorgaat.

Dank voor steun

In januari lag ze dertien dagen in een ziekenhuis waar ze een buikoperatie onderging. "De operatie verliep succesvol, maar tests na de operatie wezen uit dat er kanker aanwezig was", zei ze in de video.

In het bericht op sociale media zegt Kate dat ze overweldigd is door alle steun en bemoediging die ze heeft ontvangen. "Heel erg bedankt voor jullie begrip en aan ieder van jullie die zo dapper hun verhaal met mij hebben gedeeld."