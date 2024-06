AFP Een wapenhandelaar toont een AR-15-geweer met een bump stock

NOS Nieuws • vandaag, 17:30 Hooggerechtshof VS staan omstreden hulpstuk vuurwapens toe

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft een streep gehaald door een wet die het bezit van een zogenoemde bump stock verbiedt. Met zo'n hulpstuk kan je met een halfautomatisch geweer in korte tijd veel meer schoten lossen dan normaal. Het verbod op deze hulpstukken was in 2019 ingevoerd onder president Trump op aandringen van het Amerikaanse ministerie van Justitie.

De aanleiding was de aanslag in Las Vegas in 2017 waarbij een man vanuit een hotelkamer 58 bezoekers van een countryfestival doodschoot. Honderden bezoekers raakten gewond. De man gebruikte vuurwapens waarop hij bump stocks had gemonteerd. Die stelden hem in staat in 11 minuten meer dan duizend kogels op de mensenmassa af te vuren.

Bezit volautomatische wapens

De zaak was aangespannen door een vuurwapenhandelaar uit Texas, die vond dat de wetgever een federale wet die het bezit van volautomatische wapens verbiedt ten onrechte had uitgebreid met een verbod op bump stocks.

Zes van de negen rechters van het Hooggerechtshof zijn het daarmee eens. De conservatieve rechters zijn daar in de meerderheid.

Ten tijde van de invoering van het verbod waren in de VS tussen de 300.000 en 500.000 bump stocks in omloop. De eigenaren moesten ze inleveren, dat gold ook voor de vuurwapenhandelaar die er twee in zijn bezit had.

Correspondent Rudy Bouma: "Met de uitspraak haalt het Hooggerechtshof, dat wordt gedomineerd door conservatieve rechters, Donald Trump rechts in. Volgens Trump transformeert een bump stock "een legaal wapen in een illegaal apparaat". Zelfs een regionale rechtbank in Texas én het conservatieve Hof van Beroep in die wapenminnende staat waren het eens met een verbod. De uitspraak van het Hooggerechtshof in Washington DC tekent de conservatieve wind die nu door het Amerikaanse rechtssysteem waait. Het Hof, waarin drie rechters zetelen die door Trump zijn benoemd, doet de afgelopen jaren veel uitspraken die gunstig zijn voor de rechterflank van de VS."