NOS De overlast rond Utrecht Centraal is afgenomen, zegt de burgemeester

In samenwerking met RTV Utrecht NOS Nieuws • vandaag, 13:34 Aanpak van overlastgevende vreemdelingen Utrecht is effectief, zegt burgemeester

Burgemeester Dijksma van Utrecht is positief over de intensievere aanpak van overlastgevende vreemdelingen in de stad. Dat bleek gisteren in een vergadering in de gemeenteraad, schrijft RTV Utrecht.

Met name rond Utrecht Centraal en in een deel van de binnenstad was de laatste jaren met regelmaat sprake van steekpartijen, intimidatie, vechtpartijen en zakkenrollers. De overlast bleek vooral veroorzaakt door een honderdtal ongedocumenteerden en veiligelanders (asielzoekers die vrijwel geen kans maken op een verblijfsvergunning). De burgemeester greep daarom in 2022 in met extra politie-inzet en cameratoezicht.

Zorg

Utrecht koos daarnaast voor een focus op zorg en op het bieden van perspectief aan vreemdelingen. Het gaat om een mix van maatregelen op het gebied van bestuursrecht, strafrecht en (forensische) zorg. Ook werd per persoon gekeken of iemand terug kon naar het thuisland, naar een ander EU-land of naar een asielzoekerscentrum.

Dat resulteerde in een afname van het aantal incidenten, werd in april al bekend. "In gesprekken met winkeliers horen we dat ze verschil ervaren met de grotere inzet van politie en dat die samenwerking effectief is", zei de burgemeester gisteren.

Nog steeds geweld

Dijksma erkent tegelijkertijd dat er nog steeds overlast is rond het station. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderling geweld en intimidatie. Het geweld onderling is volgens de burgemeester moeilijk aan te pakken omdat slachtoffers weigeren aangifte te doen.