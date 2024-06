Storing bij RDW voorbij, kentekens overschrijven weer mogelijk

De storing bij de RDW is voorbij. Dat laat de organisatie die de registratie van onder meer auto's in Nederland en rijbewijzen verzorgt weten. Door de storing was het niet mogelijk om kentekens over te schrijven. Daardoor konden mensen die een voertuig kochten niet de weg op.

Wie een auto of ander voertuig koopt, moet het kenteken op zijn of haar naam laten overschrijven. Alleen dan mag het voertuig de weg op. Het overschrijven kan op verschillende manieren, zoals bij de garage of postpunten in winkels. Geen van die manieren was nu mogelijk.