Brandweer Zone Antwerpen Een kraan haalt de bovenste verdiepingen weg

NOS Nieuws • vandaag, 19:46 Tweede dode gevonden onder puin appartementencomplex Antwerpen

In Antwerpen hebben de hulpdiensten een tweede lichaam onder het puin vandaan gehaald van een appartementencomplex in de wijk Hoboken in het zuiden van de stad. De bovenste twee verdiepingen van het gebouw van vier hoog werden bijna volledig weggeblazen door een explosie.

Vanochtend werd al het lichaam van een 44-jarige man geborgen. Ook raakten vijf mensen gewond. Drie van hen zijn zwaargewond.

Er zijn nog zeker drie bewoners vermist. Hulpdiensten blijven zoeken naar de vermisten, maar dat gaat moeilijk vanwege instortingsgevaar in het gebouw.

"We moeten het gebouw stabiliseren voor we binnen verder kunnen zoeken naar die mogelijke extra slachtoffers", zegt een woordvoerder van de brandweer tegen VRT Nieuws. "Het is erg instabiel en daarbinnen is het nu erg gevaarlijk."

Veel stofhinder

Met een kraan wordt het dak van het gebouw verwijderd. Omdat daarbij veel stof vrijkomt, zijn woningen in de omgeving geëvacueerd. Ook zijn bij meerdere gebouwen in de buurt de ruiten gesneuveld en een van de naastliggende gebouwen is onbewoonbaar verklaard.

De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Volgens de gasnetbeheerder zijn de gasmeters in het gebouw nog intact. Dat zou erop wijzen dat de ontploffing niet is gebeurd op de plek waar de gasleiding het gebouw binnenkomt. Waar de ontploffing was en waardoor die is veroorzaakt wordt nog onderzocht.

Burgemeester De Wever bezocht vanmiddag kort de rampplek, samen met gouverneur Berx. Koning Filip heeft voor morgen een bezoek aangekondigd.