Docent Culemborgse school paste bij tientallen examens antwoorden aan

De aangepaste antwoorden tellen niet meer mee voor het eindcijfer. Hierdoor is het eindcijfer van sommige leerlingen lager. Een enkeling is van een voldoende naar een onvoldoende gegaan.

'Doe het nou niet'

"Elk jaar roepen we docenten via verschillende kanalen op geen aanpassingen te doen. Ook nu zeg ik: doe het nou niet. Je wilt in kaart brengen wat leerlingen kennen en kunnen. Zowel leerlingen als docenten zijn hier absoluut niet mee geholpen", aldus de woordvoerder.

Het is niet duidelijk welke consequentie de fraude voor de docent heeft. De school is met de man in gesprek en doet vanwege de privacy hier geen verdere mededelingen over.