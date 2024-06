Eddie van Marum (BBB): van muskusrattenbestrijder tot staatssecretaris

De Groninger Eddie van Marum (56) begon zijn carrière als muskusrattenbestrijder. Hij is de nieuwe staatssecretaris voor Hertstel Groningen namens BBB.

Van Marum is nu nog Statenlid in Groningen. Daarnaast is hij veelzijdig te noemen wat betreft zijn nevenfuncties: uitvaartverzorger, contra-expert bij schadeafhandeling en faunaexpert.