NOS Nieuws • vandaag, 13:13 • Aangepast vandaag, 14:18 Storing bij RDW: kenteken overschrijven en APK doorgeven kan niet

Door een storing bij de RDW is het op dit moment niet mogelijk om kentekens over te schrijven. Dat leidt tot problemen bij mensen die van plan zijn vandaag een auto te kopen en op hun naam te zetten of APK te laten keuren.

Wie een auto of ander voertuig koopt, kan het kenteken daarvan met hulp van de verkoper op zijn of haar naam overschrijven. Alleen dan mag het voertuig de weg op. Dat overschrijven kan op verschillende manieren. Vaak zal een garagehouder het voor de klant doen, maar mensen die bij een particulier een auto kopen, kunnen die overschrijving zelf regelen bij postpunten in winkels.

Oorzaak gevonden

Volgens de RDW zijn garagebedrijven, Bovag-bedrijven en gemeenten op de hoogte van de storing, die al sinds 08.30 uur vanmorgen tot problemen leidt. Hoelang het nog gaat duren, kan de RDW niet zeggen.

Het is ook niet duidelijk waardoor de storing is ontstaan. Inmiddels is wel de oorzaak gevonden en wordt er gewerkt aan een oplossing. Naar verwachting komt er rond 15.00 meer duidelijkheid.

Branche-organisatie BOVAG geeft aan dat ook zijn bedrijven geraakt zijn door de storing. "Het is erg vervelend, maar er wordt hard gewerkt aan een oplossing."