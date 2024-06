Honderden kinderen in Utrecht zitten maandenlang zonder leerlingenvervoer

Nieuwe aanbesteding

Het contract van Willemsen-De Koning loopt tot de zomervakantie en het contract van Connexxion gaat pas in januari volgend jaar in. Beide vervoerders hebben voor de resterende maanden van dit jaar niet genoeg chauffeurs voor de ritten in Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Ze wijten dat aan "de krappe arbeidsmarkt".

Carpoolen of met ov

In de brief die ouders kregen - die is ingezien door RTV Utrecht - wordt ouders verzocht zelf met een oplossing te komen, zoals carpoolen met andere ouders of kinderen zelfstandig met het openbaar vervoer laten gaan.

Te Raa is daar niet over te spreken. "Het is fijn dat je wordt geïnformeerd. Maar eigenlijk staat er in die brief: kijk even hoe u uw kind in die periode naar school krijgt en prettige wedstrijd. Niemand denkt na of je misschien ook nog andere kinderen hebt die in bijvoorbeeld Driebergen naar school gaan waardoor dat dus helemaal niet kan."