Pro Shots De Toyota van onder anderen Nyck de Vries tijdens een vrije training op Le Mans

NOS Sport • vandaag, 09:41 De Vries en andere Nederlanders kansrijk in sterkbezette Le Mans: 'Sprintrace van 24 uur' Pepijn Schoemans redacteur autosport NOS Sport

Pepijn Schoemans redacteur autosport NOS Sport



Drie weken na de Grand Prix van Monaco en de Indianapolis 500, is het tijd voor de volgende klassieker op de autosportkalender. Ieder jaar komen de grootste automerken in juni naar het Franse Circuit de la Sarthe voor de ultieme uithoudingsproef voor rijders, monteurs en natuurlijk de auto's zelf: de 24 uur van Le Mans.

"Sommige mensen zeggen: jullie zijn zo gek als een deur, anderen vinden het het mooiste wat er is", zegt Nicky Catsburg, een van de in totaal acht Nederlandse deelnemers.

Wat maakt een 24-uursrace de moeite waard? "Het is een uitputtingsslag van mens en machine. Als rijders moeten we bijna 24 uur lang geconcentreerd zijn, slapen is en blijft moeilijk vanwege de adrenaline. Voor de monteurs duurt het nog langer, want zij moeten de auto voor de start al klaar maken", aldus de 36-jarige coureur.

Wereldwijd bekend

Jeroen Bleekemolen reed de wedstrijd zestien keer en weet hoe groot het evenement is. "Zelfs in Amerika volgen ze het. Er is zoveel historie en het circuit is gaaf. Er is veel veranderd qua veiligheid, maar het is nog wel authentiek. Het is een soort sprintrace van 24 uur, je moet de hele tijd voluit."

Le Mans in cijfers: Het is de 92ste editie van de race, die in 1923 voor het eerst werd gehouden

In totaal doen er 62 auto's mee, verdeeld over drie klassen

Elke auto wordt bemand door 3 coureurs, wat het totaal op 186 brengt

In 24 uur rijden de wagens duizenden kilometers, het afstandsrecord is van Audi in 2010: 5410,713 km

Porsche heeft de meeste overall zeges, 19 stuks. Daarna volgen Audi (13), Ferrari (10), Jaguar (7) en Bentley (6)

Twee Nederlanders pakten de algemene zege: Gijs van Lennep (tweemaal) en Jan Lammers

Catsburg vult aan: "Le Mans is bijzonder omdat het grotendeels op de openbare weg is, en er zijn lange rechte stukken. Je haalt hoge topsnelheden. Als het mis gaat, gaat het ook goed mis."

"Deze race wereldwijd veel bekender dan andere 24-uursraces. Er is veel prestige, er staat altijd veel druk op, terwijl Spa-Francorchamps fysiek eigenlijk moeilijker is."

In de snelste klasse, de zogenaamde hypercars, staat dit jaar het grootste aantal deelnemers van deze eeuw aan de start. Toyota, Ferrari, Peugeot, Porsche, Cadillac, Alpine, BMW en Lamborghini schrijven allemaal auto's in.

AFP Nyck de Vries op Le Mans

"Het is uniek dat je zoveel fabrieksteams hebt, naast de privéteams. Er zijn veel topteams en toprijders, dit hebben we in de geschiedenis weinig gezien. Alleen in de jaren 90, maar toen is het doodgebloed. Dit mogen we koesteren", zegt Bleekemolen.

'Toyota van De Vries favoriet'

In de Toyota met startnummer 7 is Nyck de Vries een van de drie rijders. Het Japanse merk won Le Mans tussen 2018 en 2022 vijf jaar op rij.

"Zij moeten wel een van de favorieten zijn. Toyota doet het altijd goed. Je weet nooit hoe die auto's zich onderling verhouden, maar Nyck wist er in de eerste wedstrijden van dit seizoen vaak wat meer uit te halen dan zijn teamgenoten", aldus Bleekemolen.

Pro Shots Eerder dit jaar won De Vries (rechts) met zijn teamgenoten de 6 uur van Imola

"De Toyota is vaak goed in de regen. Gedurende het raceweekend regent het in Le Mans altijd weleens, dus dat kan een voordeel zijn." Eerder dit jaar wonnen de Vries en Toyota de regenachtige 6 uur van Imola.

Op de testdag noteerde de Toyota afgelopen zondag goede tijden, maar de eerste kwalificatie verliep minder. De auto van De Vries plaatste zich in eerste instantie bij de snelste acht, maar het team werd teruggezet na een crash van Kamui Kobayashi, die de bolide met De Vries deelt. Porsche leek, mede afgaande op de vorm van dit seizoen, de grootste kanshebber, maar ook de Duitsers kenden geen goede kwalificatie.

Andere Nederlanders in de topklasse zijn Robin Frijns (BMW) en Renger van der Zande (Cadillac). Volgens Bleekemolen lijken die bolides iets minder kansrijk in de race, al plaatste de Cadillac van de Nederlander zich wel bij de snelste acht van de kwalificatie met de tweede tijd.

Sla de carrousel over Pro Shots De Cadillac van Renger van der Zande

Pro Shots De BMW 'art car' van Robin Frijns

Ook in de andere klassen doen er Nederlanders mee, op Le Mans rijden immers drie klassen tegelijk. Na 24 uur zijn er dus drie winnende teams. Catsburg won de race vorig seizoen in de GT-klasse, een klasse waarin auto's rijden die zijn gebaseerd op straatbolides. Dit jaar zit hij in een LMP2-bolide. Deze prototypes gaan sneller en werken totaal anders.

Harder door de bocht

"Ik heb ineens grip", lacht Catsburg. "Zeker in de midden- en hogesnelheidsbochten hebben we veel meer neerwaartse druk, daarmee kun je veel harder door de bocht. Ook op het rechte stuk gaan we iets sneller", aldus de man uit Amersfoort.

Pro Shots De auto van Nick Catsburg

Een andere uitdaging voor Catsburg is het omgaan met het 'verkeer'. Langzamere auto's hoeven niet aan de kant, zoals dat in de Formule 1 wel verplicht is. Het is aan hém om veilig aan de GT's voorbij te gaan.

"Ik was gewend om alleen in mijn spiegels te kijken. Nu moet ik constant GT's inhalen, maar ook weer in mijn spiegels kijken. Ik vind multi class-racing gaaf, omdat je als rijder het verschil kan maken bij het inhalen van de langzamere deelnemers. Dat wordt nu extra leuk."

Geen tijd te verliezen

Ervaringsdeskundige Bleekemolen weet hoe belangrijk het is om goed om te gaan met de langzamere auto's. "Elk jaar zie je wel een aanrijding. Aankomen is belangrijk en je moet elke seconde pakken die je kan. Als je iemand verkeerd inhaalt, kost dat twee seconden. Gebeurt dat dertig keer in de race, ben je een minuut kwijt. Die tijd heb je niet."

Het doel voor Catsburg? "We willen de klasse winnen. Voor mijn teamgenoten is dat het minimale. Ik wil competitief zijn, en de overwinning is absoluut het doel."