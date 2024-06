Gabriel Ugueto Een reconstructie van hoe de pterosauriër eruit zou hebben gezien

NOS Nieuws • vandaag, 08:56 Nieuwe pterosauriër ontdekt in Australië: 'Een vliegend monster'

In het noordoosten van Australië, in de staat Queensland, zijn botten van een nieuwe soort pterosauriër opgegraven. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Scientific Reports. De nieuwe soort heeft ook al een naam gekregen: Haliskia peterseni.

Een pterosauriër was een vliegend reptiel tijdens dezelfde periode als de dinosauriërs. Dinosauriërs en pterosauriërs delen een voorouder, maar behoren niet tot dezelfde groep.

De geslachtsnaam Haliskia van de nieuwe pterosauriër komt uit het klassieke Grieks en beschrijft een vliegend wezen dat een schaduw op zee werpt. De soortnaam, peterseni, verwijst naar de ontdekker van de botten: Kevin Petersen, curator van het Kronosaurus Korner-museum, ontdekte de botten in 2021.

Compleetste pterosauriër

Volgens onderzoekster Adele Pentland is het de compleetste pterosauriër die tot nu toe in Australië is gevonden. "Het exemplaar heeft volledige onderkaken, een punt van een bovenkaak, 43 tanden en verder wervels, ribben, botten van beide vleugels en een deel van een poot", zegt ze in Scientific Reports. "Ook zijn zeer dunne en delicate keelbeenderen aanwezig. Dat wijst op een gespierde tong, die maakte dat hij beter vissen en weekdieren kon eten."

De nieuwe soort had een spanwijdte van zo'n 4,6 meter. "De Haliskia moet 100 miljoen jaar geleden een angstaanjagend monster zijn geweest", zegt Pentland.

Pasha van Bijlert, paleontoloog en onderzoeker bij Naturalis, is enorm blij met de nieuwe ontdekking. Het vinden van botten van pterosauriërs gebeurt volgens hem zelden. "Het is een reptiel dat kon vliegen en alles wat kan vliegen is per definitie licht gebouwd. Als je licht gebouwd bent, blijven je botten niet vaak bewaard. Je moet veel geluk hebben om hier botten van te vinden", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Boost voor wetenschap en toerisme

De botten van Haliskia peterseni zullen binnenkort te zien zijn in het Kronosaurus Korner-museum. Volgens Petersen is de ontdekking een stimulans voor de wetenschap, het onderwijs en het regionale toerisme. "Ik ben erg blij dat mijn ontdekking een nieuwe soort is, want mijn passie is het verbreiden van de kennis over prehistorische soorten."