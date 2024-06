Wekdienst 13/6: G-7 praat over maatregelen tegen Rusland • Tweede dag strafzaak tegen Ali B

EPA De Amerikaanse president Biden arriveert op een luchthaven in Brindisi voor de G-7 top in Italië

Goedemorgen! Het is de tweede dag van de strafzaak tegen Ali B. Ook begint in Italië de G7-top, waar de leiders van de grootste economieën praten over verdere maatregelen tegen Rusland.

Eerst het weer: in het noorden is er kans op enkele buien. Elders blijft het droog met afwisselend zon en stapelwolken. De wind is naar het zuidwesten gedraaid en matig, aan de noordwestkust soms vrij krachtig. Het kwik loopt op naar 16 tot 19 graden.

Wat kun je vandaag verwachten?

De G7-top begint in Italië met gesprekken over steun aan Oekraïne. De leiders van de lidstaten lijken daar een akkoord te hebben gesloten over hoe ze de winst op bevroren tegoeden uit Rusland kunnen gebruiken ten gunste van Oekraïne.

Op de tweede zittingsdag in de strafzaak tegen Ali B houdt de advocaat van de rapper zijn pleidooi. De artiest staat terecht voor verkrachtingen en aanrandingen van in totaal drie vrouwen.

De Tweede Kamer gaat weer met het kabinet in debat over de compensatie van toeslagenouders. De 'hersteloperatie' kwam uiterst moeizaam op gang en nu is er onenigheid tussen het ministerie van Financiën en een stichting van prinses Laurentien die een proef deed met ruimhartige compensatie.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn op de laatste dag van hun werkbezoek aan de VS in New York. Het paar bezoekt onder meer de buurt East Flatbush, wandelt langs de High Line en ontmoet lokale politici en vertegenwoordigers van Amerikaanse en Nederlandse bedrijven.

Wat heb je gemist?

Het aantal incidenten met explosieven bij woningen en bedrijven lijkt zich verder over het land te verspreiden. Uit cijfers van de politie blijkt dat de meeste aanslagen nog altijd in Amsterdam en Rotterdam zijn, maar dat het aandeel van die steden afneemt.

Tot 1 juni dit jaar registreerde de politie 496 aanslagen en pogingen daartoe. Een derde was in de gemeenten Amsterdam en Rotterdam, twee jaar geleden was dat nog twee derde.

In de Rotterdamse wijken Delfshaven, Feijenoord en Charlois slaan daders het vaakst toe. De enige wijk buiten de twee grote steden in de top-15 ligt in Vlaardingen: Holy Zuid. Daar woont de loodgieter die in de afgelopen maanden vaker doelwit is geweest van dit soort aanslagen.

Ander nieuws uit de nacht

Politie: kwart medewerkers weleens bedreigd door criminelen: 12 procent van de ondervraagde politiemedewerkers zegt het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geweest. Vooral wijkagenten lopen het risico om doelwit te worden.

'Vliegbasis Gilze-Rijen en elf andere defensieterreinen ernstig vervuild met PFAS': het onderzoeksplatform Pointer (KRO-NCRV) schrijft dat bodemmonsters van twaalf defensieterreinen de norm overschrijden voor ernstige bodemverontreiniging. Op één plek waren de waardes zelf 56 keer hoger dan de norm.

Dreigingsmonitor: digitale bedreigingen nemen toe, maar worden zelden waargemaakt: onder anderen ministers, politici, bestuurders, journalisten, wetenschappers en opiniemakers zijn het slachtoffer van onlinebedreigingen.

En dan nog even dit:

In de Amerikaanse plaats Waitsfield, in de staat Vermont, trof inwoner Noah Dweck wel een heel bijzonder tafereel aan achter zijn huis: twee jonge zwarte beren zaten in de achtertuin, één ervan in zijn hangmat. "Ik zat aan mijn bureau bij ons thuis en ik had de hordeuren openstaan en hoorde toen de hangmat rinkelen. Toen besefte ik dat er helemaal geen wind stond en wist meteen dat het beren waren", zei hij tegen persbureau AP.

"Dus rende ik naar boven, keek uit het raam en zag wat jullie in de video zien: twee beren, waarvan de een nieuwsgierig naar de ander kijkt, terwijl die zichzelf krabt, hangend in de hangmat."

Voordat hij de beren weg jaagde, maakte hij er een filmpje van:

0:27 Beer kruipt in hangmat

Fijne dag!