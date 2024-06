Amerikaan van 98 doneert na zijn dood z'n lever: 'Hij gaf nog één keer'

De Amerikaan Orville Allen heeft na zijn dood in mei op 98-jarige leeftijd zijn lever gedoneerd. Het orgaan werd met succes getransplanteerd bij een 72-jarige vrouw. Volgens transplantatiestichtingen is hij de oudste Amerikaan ooit die een orgaan heeft gedoneerd.

Allen was in goede gezondheid voordat hij na een val overleed. Zijn lever was volgens de dokters dan ook geschikt voor donatie. De 98-jarige was niet geregistreerd als orgaandonor, maar zijn nabestaanden gingen akkoord met de transplantatie.