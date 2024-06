ANP Het Twentekanaal bij Goor

In samenwerking met Oost NOS Nieuws • vandaag, 21:35 Rijkswaterstaat en gemeente Hengelo: eet geen vis uit Twentekanaal

Rijkswaterstaat en de gemeente Hengelo adviseren mensen uit voorzorg om voorlopig geen vis uit het Twentekanaal te eten. Het advies volgt op de vondst van verhoogde concentraties van de chemische stof hexachloorcyclohexaan (HCH) in het water.

De chemische stof komt in lagere concentraties al langer voor in het Twentekanaal. De stof is afkomstig van een terrein in Hengelo, waar tussen 1948 en 1952 in een fabriek het bestrijdingsmiddel lindaan werd geproduceerd, meldt de regionale omroep Oost.

De bodem raakte vervuild met HCH en de stof komt sindsdien via het grondwater terecht in het kanaal. Onlangs zijn er verhoogde concentraties HCH gemeten tussen de sluis bij Delden en de sluis bij Hengelo.

Hexachloorcyclohexaan (HCH) is een chemische stof die van nature niet voorkomt in de natuur. Er zijn verschillende types, waarvan de bekendste lindaan is. HCH is al jaren verboden in Europa, maar werd in het verleden voornamelijk gebruikt als insecticide. Lindaan werd daarnaast ook gebruikt in lotions en shampoos bij de behandeling van hoofdluis en schurft. De stoffen zijn slecht voor het milieu, nauwelijks afbreekbaar en stapelen zich op in de voedselketen. De HCH-types zijn in verschillende mate giftig. Bij langdurige blootstelling aan hoge concentraties kunnen ze kankerverwekkend zijn.

Het advies is een voorzorgsmaatregel. Zo is nog niet duidelijk hoe hoog de concentratie van HCH in vissen is en of het een risico voor de volksgezondheid vormt.

Volgens de gemeente en Rijkswaterstaat wordt HCH door vissen relatief makkelijk opgenomen en opgeslagen in hun vet. Wanneer meer bekend is over de aanwezigheid van HCH in de dieren, wordt bekeken of en wanneer het negatieve advies kan worden ingetrokken.

Geen gevolgen voor drinkwater

De gemeente Hengelo en Rijkswaterstaat benadrukken dat de verhoogde concentraties HCH geen gevolgen hebben voor het drinkwater in de regio.

Drinkwaterbedrijf Vitens gebruikt geen water uit het Twentekanaal voor de drinkwatervoorziening en controleert daarnaast de concentratie van HCH in het kanaal en omliggende beken.

Rijkswaterstaat en Hengelo onderzoeken ook waar de verhoogde concentratie HCH vandaan komen en welke maatregelen genomen kunnen worden. Rijkswaterstaat heeft daarom extra meetpunten in het kanaal geplaatst en zal de aanwezigheid van de stof ook vaker meten.