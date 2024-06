Tim Buiting Edward van de Vendel

NOS Nieuws • vandaag, 20:15 Theo Thijssen-prijs voor 'literaire duizendpoot' Edward van de Vendel

Schrijver Edward van de Vendel heeft de Theo Thijssen-prijs gekregen, de driejaarlijkse oeuvreprijs voor kinder- en jeugdliteratuur. De jury omschrijft hem als een "literaire duizendpoot" die "oog heeft voor wat kinderen willen lezen".

Van de Vendel debuteerde in 1996 met de dichtbundel Betrap me. Daarna volgden meer dan honderd andere boeken, waarin hij geregeld genres combineert. Zijn boek Misjka, dat hij maakte met Anoush Elman, werd vorig jaar bekroond met de Gouden Griffel. Het werk gaat over een gezin dat vanuit Afghanistan naar Nederland is gevlucht.

De 59-jarige schrijver kreeg de afgelopen jaren meerdere Zilveren Griffels en de Woutertje Pieterse Prijs. Hij schrijft daarnaast liedjes en maakt podcasts. De jury van de Theo Thijssen-prijs beoordeelt zijn oeuvre als "geloofwaardig, oprecht en warmhartig" en looft zijn taalgebruik, "met nieuwe woorden, originele beelden en fonkelende dialogen".

Grootste helden

Van de Vendel reageerde volgens de organisatie blij verrast op de toekenning. "Ik dacht direct aan drie van mijn grootste helden: Annie M.G. Schmidt, An Rutgers van der Loeff en Paul Biegel. Zij wonnen deze prijs in 1964, 1967 en 1973. En nu, zoveel jaar later, sta ik in diezelfde lijn. Dat is voor mij het allermooiste."

Aan de prijs is een bedrag verbonden van 60.000 euro. De uitreiking is in november in het Literatuurmuseum in Den Haag. Eerdere winnaars zijn onder meer Ted van Lieshout, Imme Dros, Bibi Dumon Tak en Daan Remmerts de Vries, die nu in de jury zat.

De Theo Thijssen-prijs is vernoemd naar de gelijknamige schrijver en onderwijzer, die vooral bekend is van de roman Kees de jongen uit 1923.