ANP De plek van het ongeluk in 2022

NOS Nieuws • vandaag, 13:59 OM in beroep tegen vrijspraak in zaak over fietsende ex-minister

Het Openbaar Ministerie gaat in beroep in de zaak waarin een 44-jarige vrouw is vrijgesproken voor het opzettelijk ten val brengen van de fietsende ex-minister Sander Dekker. Hij raakte in juni 2022 zwaargewond toen hij in de duinen bij Monster van zijn racefiets viel.

Dekker reed samen met zijn partner heuvelafwaarts en kwam met 38 kilometer per uur wandelaar Aathina K. en haar man tegen. Volgens K. maakte ze een afwerend gebaar, omdat ze vond dat de wielrenners te hard fietsten op een pad met weinig ruimte. Bij dat gebaar raakte ze Dekker.

Verklaring gewijzigd

Tijdens de zitting vorige maand zei het Openbaar Ministerie dat uit getuigenverklaringen is gebleken dat de vrouw Dekker toen hij langsfietste, vastpakte. Ook zou de vrouw dat aanvankelijk zelf hebben getuigd, maar ze trok dat later in.

Voor het Openbaar Ministerie "is uit de uitspraak niet duidelijk geworden waarom de rechtbank de verklaring van de partner niet heeft meegewogen en wel de latere, gewijzigde verklaring van verdachte volgt".

VVD'er Dekker was van 2012 tot en met 2017 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarna was hij van 2017 tot begin 2022 minister voor Rechtsbescherming, in het kabinet-Rutte III. Nu is hij bestuurder bij het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.