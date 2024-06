Brouwer verslaat oud-winnaar en gaat door naar kwartfinales Rosmalen

De Fransman (ATP-21), die het Brabantse toernooi in 2019 won, wilde na de ruime nederlaag op de US Open in 2019 (0-3 in sets) revanche, maar had in set één weinig in te brengen. Het initiatief lag bij Brouwer, die Mannarino op 3-2 brak.



De 28-jarige Brouwer, die zich voor de vierde keer bij de laatste acht schaarde op een ATP-toernooi, rook na twee breaks in set twee aan de winst, maar kreeg het toen wat lastig. Na een break tegen was het op zijn derde matchpoint toch raak.