EPA In het gebouw wonen veel arbeiders

NOS Nieuws • vandaag, 12:44 Zeker 41 doden door brand in wooncomplex voor werknemers in Koeweit

Door een brand in een wooncomplex voor arbeidskrachten in Koeweit zijn zeker 41 mensen omgekomen. De brand brak vanmorgen uit in de stad Mangaf in het zuiden van Koeweit.

Veel van de bewoners waren in het gebouw aanwezig toen de brand uitbrak. "Tientallen werden gered, maar helaas zijn er ook veel doden", vertelt een politiecommandant aan de staatstelevisie.

Beschuldiging

Het vuur is inmiddels onder controle. De brandweer doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand. De vicepremier van het emiraat op het Arabisch schiereiland wacht dat onderzoek niet af en beschuldigt de vastgoedeigenaren van overtredingen.

"Hebzucht van vastgoedeigenaren leidt helaas tot dit soort situaties", zegt Sheikh Fahad Yusuf Al Sa-bah tijdens een bezoek aan de plek van de brand. Waarschijnlijk woonden in het gebouw veel meer mensen dan toegestaan. "Ik zal de eigenaar aanpakken", zei de vicepremier.

De commandant van de politie zegt dat er regelmatig wordt gewaarschuwd voor het "proppen van te veel arbeiders in gebouwen". Hij geeft verder geen details over de herkomst of het werk van de arbeiders. Lokale media schrijven dat in het gebouw tientallen werknemers woonden en dat onduidelijk is waar ze vandaan kwamen.

In Koeweit wonen veel arbeidsmigranten; die gemeenschap is veel groter dan de lokale bevolking. Het emiraat telt zo'n 4,2 miljoen inwoners en is nog niet half zo groot als Nederland. Koeweit beschikt over een van de grootste oliereserves in de wereld.