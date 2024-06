EPA Zelensky, Rutte en Scholz op de top.

NOS Nieuws • vandaag, 18:55 Rutte in Berlijn: geen militairen, wel meer luchtafweeronderdelen naar Oekraïne Chiem Balduk correspondent Duitsland Chiem Balduk correspondent Duitsland

Nederland heeft geen plannen om militaire instructeurs naar Oekraïne te sturen, zoals de Franse president Macron heeft aangekondigd. Dat zegt demissionair premier Rutte op een Oekraïnetop in Berlijn tegen de NOS. "Je moet altijd creatief nadenken en dat waardeer ik aan de Fransen, maar Nederland heeft geen voornemen dit te doen."

Het opleiden van militairen op Oekraïense bodem is volgens Macron efficiënter. Rutte houdt liever vast aan training buiten Oekraïne. Op de vraag of hij de beslissing hiertoe moet worden overgelaten aan de nieuwe regering zegt hij: "We stellen niks uit, want op dit punt zijn we missionair."

Rutte komt wel met een andere toezegging aan Oekraïne: de levering van drie lanceerinstallaties en een radarsysteem voor een extra Patriot-luchtafweersysteem. "Dat is het hart van het systeem. We zijn druk met andere landen om systeem compleet te maken", zegt Rutte. Duitsland leidt het initiatief om Oekraïne van meer luchtafweer te voorzien, om de energiesector en steden te beschermen. Ook zegt Nederland 138 miljoen euro toe aan nieuwe steun.

Steun verzekerd

Vandaag en morgen vindt een top over de Oekraïense wederopbouw in Berlijn plaats, maar deze conferentie is ook nadrukkelijk een 'wapenconferentie', zei de Duitse vicekanselier Habeck vanochtend voor aanvang. De beste 'wederopbouw' is voorkomen dat het nodig is, zo wordt gesteld.

Over die militaire steun maakt Rutte zich geen zorgen. De nieuwe regering zal vast blijven houden aan militaire steun en ook elders in Europa ziet hij voldoende steun. Over de uitslag van de Europese verkiezingen, waarbij bijvoorbeeld in Duitsland Ruslandgezinde partijen groter werden, wilde hij niets zeggen. "Daar zitten wagonladingen geschminkte mensen voor klaar om in talkshows commentaar op te geven."

NAVO-baan De Oekraïnetop is een van de laatste internationale toppen van Rutte als (demissionair) premier, maar de verwachting is dat hij nog veel toppen als NAVO-secretaris-generaal zal bijwonen. Drie landen (Hongarije, Slowakije en Roemenië) houden die benoeming nog tegen. "Het is echt nog niet rond, maar ik blijf optimistisch", zei Rutte daar desgevraagd over. "Het is aan anderen om hen over te halen. Als ik zeg: stem op mij, dan willen ze daar iets voor terug van Nederland en dat gaat niet."

Ook de Duitse bondskanselier Scholz kijkt nadrukkelijk naar andere landen om de steun aan Oekraïne op te voeren. Scholz kondigde aan op de G7-top zijn bondsgenoten daar op te wijzen. Duitsland levert aanzienlijk meer steun dan andere grote landen als Frankrijk en Italië, maar komt in de beeldvorming over als traag en treuzelend. Zelensky zei vandaag echter herhaaldelijk dat Berlijn een 'leidersrol' speelt binnen het Westen.

In eigen land kampt de Duitse regering met een relatief sterk geluid tegen wapensteun aan Oekraïne. Ruslandgezinde partijen als de radicaal-rechtse AfD en conservatief-linkse BSW boekten dit weekend winst bij de Europese verkiezingen. Vrijwel de gehele AfD- en de voltallige BSW-fractie boycotten vandaag de toespraak van Zelensky in de Duitse Bondsdag.

Economische kans voor Nederland

De top zelf is bedoeld om zoveel mogelijk investeringen op te halen. "Het beste moment om te investeren is nu!" klinkt het. Want geld is er zeker. Bij de editie van vorig jaar werd 60 miljard euro opgehaald. Het belangrijkste was de toezegging van de EU om tot 2027 zo'n 50 miljard te investeren in de wederopbouw en Oekraïne economisch op de been te houden. En ook nu worden nieuwe toezeggingen gedaan.

Uit onderzoek van BNR bleek eerder dat Nederlandse bedrijven relatief weinig 'profiteren' van alle wederopbouwgelden. Demissionair minister Van Weyenberg (D66) zegt dat er gewerkt wordt aan allerlei regelingen om bedrijven aan te moedigen te investeren in Oekraïne. "Net nog vroeg iemand om naar de aansprakelijkheidsverzekeringen te kijken. Daarom zijn we hier", zegt hij op de top.

De wederopbouw biedt namelijk veel kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, van ingenieurs tot landbouw, zegt hij. "Het is dubbel, maar een kans voor een Nederlands bedrijf is tegelijk een redding voor Oekraïne. Je helpt Oekraïne op een cruciaal moment en doet zelf een slimme investering."

Vredestop

Een ander resultaat van de top is de lancering van een programma om 180.000 Oekraïners bij of om te scholen voor beroepen die cruciaal zijn voor de wederopbouw. Ook Nederland draagt daaraan bij. Ursula von der Leyen, die opnieuw voorzitter van de Europese Commissie hoopt te worden, had nog een andere toezegging: volgende maand wordt de eerste lichting van winsten op bevroren Russische tegoeden overgemaakt. Ook zei ze dat de EU-toetredingsgesprekken nog deze maand zouden moeten beginnen.

Komend weekend zien veel deelnemers van de top elkaar opnieuw. Dan wordt in Zwitserland een vredestop voor Oekraïne gehouden. Volgens de organisatie komen 90 landen. Rusland stuurt niemand.