Curaçaose politie pakt meer verdachten op voor dood adjudant marechaussee

Op Curaçao heeft de politie dit weekend nog twee arrestaties verricht in verband met de dood van een adjudant van de Koninklijke Marechaussee. Dat melden verschillende lokale media. Toon Brood (49) werd op vrijdagavond 31 mei doodgeschoten in zijn eigen huis. Drie mannen waren daar binnengedrongen.

Afgelopen vrijdag was al een man aangehouden nadat hij zich zelf had gemeld bij de politie. Zaterdag werd een tweede man gearresteerd en zondagochtend de derde. De laatste verdachte was bij zijn aanhouding in het bezit van een vuurwapen.