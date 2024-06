NOS Voetbal • vandaag, 16:22 Koeman heeft het liever over hesjes dan haarband: 'Daar kun je veel uit opmaken'

"Ik dacht, we geven jullie eens wat anders dan alleen beelden van de warming-up. De hesjes, ja. Daar kun je denk ik heel wat uithalen."

Met een uitstekend humeur stond bondscoach Ronald Koeman zondagmiddag de media te woord. Daags voor de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland in De Kuip zag de trainer alle 26 spelers van zijn selectie op het trainingsveld.

Bij de witte hesjes, de beoogde basiself tegen IJsland, speelden Teun Koopmeiners en Tijjani Reijnders. Beiden hadden iets langer vrijaf gekregen, vanwege verplichtingen met hun Italiaanse clubs.

In het midden, in het groen: Frenkie de Jong. De van een enkelblessure herstellende spelmaker trainde mee met de groep, maar hoefde als neutrale pion geen duels aan te gaan.

De Jong op schema

Dat Koopmeiners en Reijnders maandagavond in Rotterdam in de basis zullen starten is zeker, zo bevestigde Koeman. Voor De Jong komen speelminuten nog te vroeg.

"Ik heb aan de voorkant gezegd dat iedereen minuten krijgt en dat we zoveel mogelijk spelers willen laten spelen. Frenkie de Jong ligt nog steeds op schema. Mensen kunnen advies geven of hij er fysiek klaar voor is. Maar het belangrijkste is Frenkie zelf. Hij moet vrij zijn in zijn hoofd."

De spelers in witte hesjes (vermoedelijke basiself tegen IJsland): Doel: Verbruggen Verdediging: Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké Middenveld: Reijnders, Koopmeiners, Veerman Aanval: Simons, Depay, Gakpo

Met Koopmeiners en Reijnders kreeg Koeman er twee spelers bij die een lang maar uitstekend seizoen achter de rug hebben bij respectievelijk Europa League-winnaar Atalanta en AC Milan.

"Ze zijn heel fris", aldus Koeman. "Ze hebben allebei een weekje afstand kunnen nemen. Dat hadden ze nodig, want het was een zwaar seizoen. Acclimatiseren was totaal niet nodig, ze spelen morgen allebei."

Trip naar Australië

Koopmeiners speelde na de Europese finales nog een inhaalduel met Fiorentina. Reijnders reisde naar het andere einde van de wereld om met AC Milan in het Australische Perth een (vooral commercieel aantrekkelijk) oefenduel met AS Roma (5-2) te spelen.

Veel volgers trokken hun wenkbrauwen op bij zo'n vermoeiende trip kort voor het EK. Maar de toch al goedlachse Reijnders liet zijn stemming er niet door verpesten.

"Ik deed het natuurlijk liever niet. Maar iedereen moest mee, we hadden geen andere keus. Ik heb de hele trip de Nederlandse tijd aangehouden, ging rond 03.00 of 04.00 uur Australische tijd naar bed en stond rond 12.00 uur op. En we speelden voor 56.000 man, dan wil je toch wel wat laten zien."

Vanwege die trip kreeg Reijnders een weekje langer vrij. Genoeg tijd om zich te verheugen op zijn eerste EK. "De reis was heel erg lang, daar ben je in je hoofd moe van. Dan is het goed om te rusten. Maar ik ben fit in mijn hoofd en ook fysiek."

"Ik kijk ook heel erg uit naar het EK en heb het er de laatste dagen veel over kunnen hebben met mijn familie. De wedstrijd tegen Canada heb ik thuis gekeken, op de bank, benen omhoog en theetje erbij."

Wat Reijnders zag, wakkerde de zin nog meer aan. "Vooral in de tweede helft hebben we laten zien wat we kunnen: kansen creëren, mooi voetbal. De sfeer zit er goed in."

Je zou het bijna vergeten, maar twaalf maanden geleden was Reijnders nog speler van AZ. Het EK kan voor hem de afsluiting worden van een droomseizoen. "Bijna", tempert Reijnders. "Er mist alleen een prijs. Het is heel snel gegaan: bij Milan heb ik de verwachtingen kunnen verwezenlijken en ook bij Oranje. Daar ben ik heel blij mee."

En dan nu het EK als toetje. Breed lachend: "Ik heb altijd trek in een toetje."

Haarband

En dan nog even over de meestbesproken randzaak van de afgelopen dagen: de haarband van Memphis Depay. Na het oefenduel met Canada liet Koeman tussen de regels weten niet per se gecharmeerd te zijn.

Na 'een nachtje slapen' heeft de coach met zijn spits gesproken en wat hem betreft is daarmee de kous af. "Als hij wil spelen met die haarband, dan doet hij dat", aldus Koeman.

"Maar ik vind het niet zo prettig om vlak voor een wedstrijd verrast te worden. Wat het doel is van die haarband? Dat moet je Memphis vragen. Mij interesseert het niet."