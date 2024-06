BBC / Reuters Michael Mosley

NOS Nieuws • vandaag, 11:27 • Aangepast vandaag, 11:47 Lichaam vermiste Britse tv-dokter Michael Mosley gevonden, vermoedelijk gevallen

Op het Griekse eiland Symi is het lichaam van televisiedokter Michael Mosley gevonden. De 67-jarige Brit raakte daar woensdag vermist. Het lijkt erop dat Mosley van een steile helling is gevallen, zegt de locoburgemeester van het eiland.

De burgemeester zat op een boot met verschillende journalisten toen zij het lichaam zagen liggen. "We zoomden in met onze camera's en zagen dat hij het was", zegt hij. Een politiebron zegt tegen de BBC dat de overledene "al een aantal dagen" dood was.

Mosley was met zijn vrouw op vakantie op Symi. Volgens de BBC ging hij woensdag een wandeling maken in het noordoosten van het eiland. Zijn vrouw bleef achter op het strand.

Toen Mosley uren later niet was teruggekeerd, schakelde zij de politie in. Om hem te vinden werd een grote zoekactie opgestart, waarbij drones, speurhonden en een helikopter zijn ingezet.

EPA Brandweerlieden nemen deel aan de zoektocht naar de Britse televisiedokter

Later publiceerde BBC bewakingsbeelden van de Brit, waarop te zien is dat hij twintig minuten na het afscheid van zijn vrouw langs een café wandelt. Hij liep het dorpje Pedi uit, op een pad dat richting een bergachtig gebied leidt.

The Fast Diet

Michael Mosley werkte in het Verenigd Koninkrijk als presentator, documentairemaker, journalist en schrijver. Hij maakte meerdere programma's voor de BBC, waaronder de documentaire Trust Me, I'm a Doctor over de staat van de gezondheidszorg in Groot-Brittannië. Hij ontving meerdere onderscheidingen en prijzen voor zijn programma's en publicaties over gezondheid.

In de rest van de wereld werd hij met name bekend vanwege zijn boek The Fast Diet. Volgens dat dieet vasten mensen twee dagen in de week en eten ze de andere vijf dagen gezond.