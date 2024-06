AFP Kiezer in een stembureau in Brussel

NOS Nieuws • vandaag, 11:21 Belgen in de rij voor Europese, landelijke én regionale verkiezingen

In België staan al sinds vanochtend voor sommige stembureaus lange rijen. De Belgen stemmen vandaag niet alleen voor het Europees Parlement. Ook zijn er landelijke en regionale verkiezingen. De opkomst zal hoog zijn, want België kent een opkomstplicht. In 2019 kwam 88 procent van de kiesgerechtigden opdagen voor de Europese parlementsverkiezingen.

Premier De Croo van de liberale partij Open VLD zei vanochtend tegen de VRT dat hij opgelucht is dat de campagne achter de rug is en het woord nu aan de kiezer is. "De echte peiling is vanochtend begonnen om 08.00 uur. Het was een stevige campagne waarin de verschillen tussen de partijen duidelijk werden en dat is een goede zaak." Nadat hij had gestemd, ging hij naar een café om een biertje te drinken.

Links en rechts

De Croo hoopt op een tweede termijn als premier, maar volgens de recentste peilingen van de krant Het Laatste Nieuws en tv-zender VTM zakt zijn partij flink weg. Voor de federale verkiezingen zou Open VLD nog maar kunnen rekenen op zo'n 7 procent van de Vlaamse stemmen. Bij de verkiezingen in 2019 haalde zijn partij nog 13,5 procent.

De Belgen kiezen ook een nieuw Waals, Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk parlement en Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. De peilingen voorspellen dat het radicaal-rechtse Vlaams Belang het grootst wordt in Vlaanderen. In het Franstalige deel van het land stemmen de Walen veel linkser.

En waar het belangrijkste thema voor de Vlamingen migratie is, is het voor de Walen de koopkracht en werkgelegenheid.

Die verscheidenheid maakt het in de landelijke politiek moeilijk om tot een regering te komen. België heeft niet voor niets het wereldrecord voor de langste regeringsonderhandelingen op zijn naam staan. In 2022 duurde de formatie voor de federale regering 541 dagen.

Softwareproblemen

De verkiezingsdag begon met hier en daar wat technische problemen met de software op de laptops van de voorzitters van de stembureaus. En in Sterrebeek bij Zaventem moest de voorzitter worden vervangen, omdat die geen Nederlands sprak. Nadat de vice-voorzitter was opgetrommeld, kon het stemmen alsnog beginnen.

Deze verkiezingsdag kent in België ook nog een primeur. Voor het eerst zijn ook 16- en 17-jarigen opgeroepen om te gaan stemmen voor de Europese verkiezingen.

Stemmen in Den Haag

De opkomstplicht geldt ook voor Belgen in het buitenland. Belgen die in Nederland wonen, konden tot en met vrijdag stemmen in de ambassade in Den Haag. Ook kunnen ze via de post stemmen.

Overigens is de opkomstplicht geen stemplicht. Stemgerechtigde Belgen zijn verplicht om naar het stembureau te gaan. Eenmaal daar mogen ze er ook voor kiezen om niet, blanco of ongeldig te stemmen.