AFP Zelensky (l) en Biden schudden elkaar de hand

NOS Nieuws • vandaag, 17:17 Excuses Biden aan Zelensky voor vertraging wapenleveranties

De Amerikaanse president Biden heeft publiekelijk excuses aangeboden aan Oekraïne voor de maandenlange vertraging van nieuwe militaire steun. Biden sprak in Parijs onder het toeziend oog van camera's met de Oekraïense president Zelensky. Beiden waren gisteren in Normandië ook bij de herdenking van D-day, tachtig jaar geleden.

In april ging het Amerikaanse Congres akkoord met een nieuw steunpakket van 61 miljard dollar voor Oekraïne. Het was echter maandenlang onduidelijk of de steun er wel zou komen. Een deel van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden verzette zich tegen het steunpakket. Op de achtergrond speelde presidentskandidaat Trump daar een belangrijke rol in.

"Ik bied mijn excuses aan voor de weken waarin ik niet wist wat er zou gebeuren op het gebied van de nieuwe steun", zei Biden. Hij benadrukte dat de Verenigde Staten nog altijd volledig achter Oekraïne staan. "Wij zullen niet weglopen." Biden trok daarbij net als gisteren de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog, toen Europa werd bevrijd van de Duitse nazi-overheersing.

Nieuw hulppakket

De Amerikaanse president maakte in het gesprek met Zelensky ook bekend dat Oekraïne een nieuw militair hulppakket krijgt ter waarde van 225 miljoen dollar (207 miljoen euro). Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie bevat het pakket verschillende soorten luchtafweer en de door Oekraïne verlangde Himars-raketten.

Zelensky bedankte het Amerikaanse Congres voor het ondertekenen van de steunpakketten. Ook drong hij er bij alle Amerikanen op aan Oekraïne te steunen tegen de Russische invasie. "De VS heeft altijd geholpen om mensenlevens te redden, ook in Europa. We rekenen op uw voortdurende steun om schouder aan schouder naast ons te staan", aldus Zelensky.

Invloed op het slagveld

Mede door de maandenlange vertraging van het steunpakket wist Rusland winst te boeken op het slagveld, tot grote frustratie van Zelensky. Oekraïne worstelde onder meer met tekorten aan wapens en luchtafweer.

Met de nieuwe wapenleveranties is het het Oekraïense leger inmiddels gelukt om ten noorden van Charkiv een tegenaanval in te zetten tegen de Russen. Vorige maand opende het Russische leger een nieuw front net over de grens in Oekraïne, op zo'n 40 kilometer van Charkiv. Oekraïne moest daar aanvankelijk verschillende dorpen langs de grens opgeven.

Sinds vorige week zijn de Oekraïners er echter in geslaagd om de Russen terug te dringen. Daarbij zijn waarschijnlijk tot in Rusland Amerikaanse en andere buitenlandse wapens ingezet. Recent gaven landen, waaronder de VS, Oekraïne daarvoor groen licht. Met name bij het grensstadje Vovtsjansk wordt hard gevochten.

Evacuatie

Zo'n 300 kilometer zuidelijker, in de oostelijke provincie Donetsk, gaf Oekraïne gisteren opdracht tot de evacuatie van kinderen en hun ouders uit meerdere dorpen en steden. Het Oekraïense leger staat daar al maanden onder zware druk. De gouverneur van de provincie schreef op Telegram dat "de veiligheidssituatie in de regio voortdurend verslechtert, en dat de intensiteit van de beschietingen toeneemt".

Toen Rusland vorige maand het offensief begon ten noorden van Charkiv werden daar ook duizenden burgers geëvacueerd.