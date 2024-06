NOS

NOS Nieuws • vandaag, 13:43 Flink vernieuwde NOS Live-app maakt streams bekijken beter en makkelijker

Het is nu nog makkelijker om de streams van de NOS op televisie te bekijken. Deze week is de flink vernieuwde app, NOS Live, beschikbaar voor iedereen met een televisie van Samsung of LG én tv's die draaien op het besturingssysteem Android.

Met de grote update van NOS Live voor de smart-tv's en kastjes van KPN en Ziggo wordt het nu nog makkelijker die streams te bekijken. Daarbij zijn nu ook de 'momenten', waarmee belangrijke gebeurtenissen teruggekeken kunnen worden, op de televisie beschikbaar. Die functie was al langer beschikbaar op de site en in de app.

De NOS streamt per jaar meer dan 500 uitzendingen. Een groot deel daarvan (vaak sportwedstrijden) wordt alleen via de stream uitgezonden.

Meer over NOS Live De NOS Live app kan bekeken worden op de televisies van Samsung en LG die gebruik maken van het besturingssysteem WebOS of Tizen. Doorgaans zijn dat modellen van 2020 of nieuwer. Ook kun je op elke televisie met Android als besturingssysteem de NOS Live app installeren. Ziggo-abonnees gaan via het menu van het Ziggo-kastje naar 'apps'. Daar staat NOS Live tussen. Daarnaast kunnen ze naar kanaal 160 zappen: de app start dan direct op. Ook KPN-abonnees met een TV+ Mediabox kunnen NOS Live zelf installeren. Hetzelfde geldt voor mensen met een mediabox van Odido die op AndroidTV draait. Voor de mensen met een Chromecast is de nieuwste versie van NOS Live ook beschikbaar. Het aanbod van streams dat wordt uitgezonden door de NOS wordt telkens geüpdatet. NOS Sport houdt in dit online artikel bij welke sportwedstrijden gestreamd worden.

Een impressie van de app:

Ook is het nu mogelijk om te bekijken wat de NOS gaat streamen. Kijkers kunnen tot enkele weken vooruitkijken wat er allemaal uitgezonden wordt. Ook kan er worden gefilterd op categorie en er kan in de stream worden terug- en vooruitgespoeld.

Bepaalde momenten kunnen direct worden aangeklikt en teruggekeken. Als een uitzending al een tijdje aan de gang is, kunnen kijkers via de knop 'momenten' zien welke gebeurtenissen er gemarkeerd zijn als moment. AIs het bijvoorbeeld bij een voetbalwedstrijd 3-0 staat, zijn via 'momenten' de drie goals in de stream terug te kijken.

Ook wordt nu bij streams een overzicht met tijden vermeld als dat relevant is. Bij een stream van de EK atletiek wordt dan bijvoorbeeld duidelijk aangegeven wanneer welke onderdelen beginnen en hoe laat Nederlandse atleten in actie komen. Ook tijdens de Olympische Spelen gaat de NOS de kijker beter gidsen in wat er wanneer wordt uitgezonden.