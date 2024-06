NOS Nieuws • vandaag, 01:35 Mensenrechtenorganisaties verontwaardigd over castratiewet in Louisiana Magali Rosa Meijers Bureau Washington Magali Rosa Meijers Bureau Washington

Wetenschappers en actiegroepen zijn verontwaardigd over de nieuwe castratiewet in de Amerikaanse staat Louisiana, die chirurgische castratie toestaat bij mensen die zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van kinderen. Als de gouverneur het voorstel ondertekent, wordt het de eerste wet in de Verenigde Staten die een rechter in staat stelt zo'n ingreep op te leggen.

Het opleggen van chemische castratie is al langer legaal in Louisiana, net als in een aantal andere staten. Hierbij worden medicijnen ingenomen die de productie van testosteron onderdrukken, waardoor iemands libido afneemt.

Bij een chirurgische castratie worden de testikels of de eierstokken verwijderd door een dokter. De wet moet gaan gelden voor zowel mannen als vrouwen. Als de gevangene weigert, kan een extra gevangenisstraf van drie tot vijf jaar worden opgelegd.

Goedkeuring wet formaliteit

Rechters kunnen chirurgische castratie opleggen aan veroordeelden voor ernstige seksuele misdrijven waarbij de slachtoffers jonger zijn dan dertien jaar. "We hebben het over kinderen die door iemand worden misbruikt", aldus Regina Barrow, de senator die de wet opstelde. "Dat is onvergeeflijk." De Democratische Barrow hoopt dat de wet een afschrikwekkend effect zal hebben.

Het wetsvoorstel heeft alleen nog de handtekening nodig van de Republikeinse gouverneur Jeff Landry, maar dat is een formaliteit. Landry is een groot voorstander van een hardere aanpak van misdaden.

'Wet is zinloos'

De recidivecijfers van seksuele misdrijven zijn in de VS laag en dalen al sinds de jaren zeventig. "Deze wet is zinloos en draait alleen om wraak", zegt hoogleraar sociologie Emily Horowitz tegen de NOS. Ze schreef meerdere boeken over de rechten van de plegers van seksuele misdrijven.

"Het is een mythe dat mensen die seksuele misdrijven plegen zelf niet kunnen of willen stoppen. Het aantal veroordeelden dat recidiveert ligt heel erg laag, lager dan bij bijna elke andere misdaad."

De eerste chirurgische castratie staat al vast, de rechter kon deze straf niet zelf opleggen, maar veroordeelden mochten volgens de wet een chirurgische castratie kiezen in plaats van een chemische. Afgelopen april kreeg een 54-jarige veroordeelde van kindermisbruik een gevangenisstraf van vijftig jaar en chemische castratie opgelegd. Hij diende toen zelf een verzoek voor chirurgische castratie in.

'Gaan we ook dieven de hand afhakken?'

Actiegroepen die zich inzetten voor de rechten van gevangenen vinden het voorstel slecht voor zowel degenen die seksuele misdrijven begaan als de slachtoffers. "Het idee dat we, in naam van de slachtoffers, de lichamen van mensen gaan verminken is absurd en schandalig", zegt Amber Vlangas, directeur van de Restorative Action Alliance.

Vlangas is zelf slachtoffer van seksueel misbruik en begrijpt maar al te goed dat zulke verschrikkelijke verhalen wraakgevoelens opwekken. "Maar dat maakt het geen goed beleid, dit is schending van mensenrechten. We hakken toch ook niet iemands hand af als ze iets stelen?"

In de VS veroordeeld worden voor seksueel misbruik heeft al een grote impact op iemands leven. Zo staan alle veroordeelden van seksuele misdrijven in een openbare online database. "Ze krijgen niet de kans om opnieuw te beginnen en weer een leven te leiden", zegt professor Horowitz.

Delisha Boyd, Democratisch lid van het Huis van Afgevaardigden, hielp mee met het opstellen van de wet. Volgens haar geeft de wet vrouwelijke slachtoffers van seksueel misbruik meer macht. Van dwang is volgens Boyd geen sprake; in alle gevallen kunnen gevangenen ervoor kiezen om als alternatief langer in de gevangenis te blijven. "Niemand zal je aan een brancard vastbinden en dwingen", aldus Boyd.