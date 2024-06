ANP

NOS Voetbal • morgen, 00:39 Oranje trappelt na oefenzege: 'Dit is maar het begin, kan niet wachten op EK'

Oranje kwam in De Kuip wat moeizaam op gang, maar won het oefenduel met Canada richting het EK uiteindelijk relatief eenvoudig met 4-0. Doelpuntenmakers waren Memphis Depay, Jeremie Frimpong, Wout Weghorst en Virgil van Dijk.

"Ik ben blij dat ik het team heb kunnen helpen", vertelde uitblinker Frimpong na afloop. Hij scoorde niet alleen, maar gaf ook de assist bij de openingstreffer van Depay.

Aanvaller of verdediger?

De 23-jarige geboren Amsterdammer speelde tegen Canada rechts in de aanval, hoewel hij van oorsprong een wingback is en dus meestal van achteruit opstoomt. In de aanval liet hij een goede indruk achter. "Ik speel waar de coach wil dat ik ga spelen. Ik weet dat ik een snelle speler ben en dat ik kansen kan creëren", vervolgde Frimpong.

Het interview deed Frimpong in het Engels, de in Engeland opgegroeide vleugelspeler is het Nederlands nog niet machtig. "Dit is nog maar het begin. Ik kan niet wachten op het EK."

3:13 Frimpong probeert Nederlands te leren: 'Het komt, het komt'

Depay toonde zich tevreden over de speler van Bayer Leverkusen. "Hij heeft een fantastische wedstrijd gespeeld. Hij heeft zijn stempel wel gedrukt. Zelfs Alphonso Davies (de rappe vleugelverdediger van Canada, red.) kon hem niet bijhouden. Ik ben superblij voor hem."

Goed gevoel

Daley Blind was optimistisch over het spelbeeld. "De afgelopen weken kregen we een goed gevoel van de trainingen", zei hij na afloop van het duel. "Het is prettig dat we dat op het veld hebben kunnen voortzetten en dat we dat gevoel konden bevestigen."

Bondscoach Ronald Koeman positioneerde Blind centraal in de verdediging. Normaal gesproken geeft Blind de voorkeur aan de linksbackpositie. Sowieso bevatte de opstelling enkele opvallende wijzigingen, met aanvoerder Virgil van Dijk bijvoorbeeld op de bank.

"Koeman was heel duidelijk naar de groep toe, dus voor ons kwam de opstelling niet als een verrassing", verklaarde Blind, die de aanvoerdersband droeg. Lachend: "Toen ik de vermoedelijke opstellingen in de media zag, vond ik het mooi om te lezen dat iedereen ernaast zat."

"De manier van spelen wordt door iedereen op de training beoefend. Het gaat er niet om hoe de poppetjes worden ingevuld. De trainer koos nu voor deze opstelling, zodat iedereen zijn minuten krijgt."

Maandag wacht IJsland

Het Nederlands elftal oefent maandag nog tegen IJsland, wederom in De Kuip. Daarna vertrekt de ploeg naar Duitsland, waar het zich in Wolfsburg gaat voorbereiden op de groepsfase van het EK. In poule D zijn Polen, Frankrijk en Oostenrijk de tegenstander.