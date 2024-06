AFP Jack Grealish

NOS Voetbal • vandaag, 19:24 Grealish gepasseerd voor EK, Maguire haakt geblesseerd af bij Engeland

De Engelse bondscoach Gareth Southgate heeft Jack Grealish niet opgenomen in zijn EK-selectie. De speler van Manchester City behoort tot de laatste zeven afvallers. Ook Harry Maguire ontbreekt in Duitsland. De verdediger van Manchester United is onvoldoende hersteld van een kuitblessure.

Daarnaast blijven ex-PSV'er Jarrad Branthwaite (Everton), Jarred Quansah (Liverpool) en doelman James Trafford (Burnley) thuis. Eerder werd al bekend dat James Maddison (Tottenham Hotspur) en Curtis Jones (Liverpool) niet meereizen naar Duitsland.

EK-selectie Engeland Keepers: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), Aaron Ramsdale (Arsenal) Verdedigers: Lewis Dunk (Brighton & Hove Albion), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City) Middenvelders: Jude Bellingham (Real Madrid), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace) Aanvallers: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern München), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa).

"Ondanks mijn inspanningen is het mij niet gelukt om op tijd fit te zijn", meldt Maguire op Instagram. "Misschien heb ik het te hard geprobeerd. Ik ben er kapot van en enorm ontdaan."

Voor Grealish is het missen van het EK een nieuwe teleurstelling. Bij City was de 28-jarige Grealish afgelopen seizoen al minder op dreef dan het seizoen ervoor. Hij kwam slechts twinitig keer in actie in de Premier League, waarvan tien keer als invaller.

Op het vorige EK was Grealish wel present en haalde hij met Engeland de finale, die na strafschoppen werd verloren van Italië. Engeland begint het komende EK op 16 juni tegen Servië. Denemarken en Slovenië zijn de andere tegenstanders in groep C.