AFP Iga Swiatek bereikt voor de vierde keer de finale van Roland Garros

NOS Sport • vandaag, 17:07 Swiatek naar vierde Roland Garros-finale na winst op Gauff

De Poolse Iga Swiatek heeft voor het derde jaar op rij de finale van Roland Garros bereikt. De titelverdedigster versloeg in de halve finale Coco Gauff in twee sets: 6-2, 6-4.

De nummers één en drie van de wereldranglijst troffen elkaar elf keer eerder, waarvan Swiatek tien duels won. Ook in de finale van Roland Garros in 2022 stonden de twee tegenover elkaar. Swiatek won toen overtuigend (6-1, 6-3) van de Amerikaanse, die haar eerste grandslamfinale speelde.

Swiatek gaat op voor haar vijfde grandslamtitel. In de finale treft ze een van de verrassingen van het toernooi: Mirra Andrejeva (WTA-38) of Jasmine Paolini (WTA-15).

De 17-jarige Andrejeva won in de kwartfinale van de als tweede geplaatste Aryna Sabalenka. De Italiaanse Paolini versloeg Jelena Rybakina (WTA-4).

Effectieve Swiatek

Op het Court Philippe Chatrier leverde Gauff direct haar eerste servicegame in. In de daaropvolgende opslagbeurten van Swiatek kreeg de Amerikaanse kansen om dat recht te zetten, maar op de beslissende momenten produceerde ze afzwaaiers.

Swiatek pakte haar kansen wel. Ze brak nogmaals de opslag van Gauff en haalde de set met 6-2 binnen. De efficiënte Poolse sloeg in de eerste set slechts twee winners. Gauff maakte er vijftien, maar zette daar wel 21 onnodige fouten tegenover.

Swiatek, drievoudig Roland Garros-winnares (2020, 2022 en 2023), had in de vorige twee rondes slechts 102 minuten nodig om Markéta Vondrousová (6-0, 6-2) en Anastasia Potapova (6-0, 6-0) van de baan te meppen. Alleen in de tweede ronde tegen Naomi Osaka had ze het moeilijk. Osaka kreeg een machpoint, maar liet de partij glippen.

EPA Coco Gauff in actie tegen Swiatek

In de tweede set was het de 20-jarige Gauff die de eerste break pakte. Na een prachtige slagenwisseling zette ze de stand op 3-1. Lang duurde de voorsprong niet, want Swiatek brak direct terug en ook de volgende twee games waren een prooi voor de 23-jarige aanvoerster van de wereldranglijst.

De twee bestookten elkaar met harde slagen vanaf de baseline, waarbij Swiatek moeilijk te passeren bleek en Gauff te slordig was. De Poolse toonde ook haar aanvallende kwaliteiten, drong Gauff terug en kreeg op 5-3 haar eerste matchpoint. Gauff werkte die nog weg met een winner, maar in de volgende game was het wel raak.