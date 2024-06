Oekraïne wil schade verwoeste Kachovkadam verhalen op Rusland

Het Oekraïense staatsbedrijf Ukrhydroenergo gaat de schade die vorig jaar is aangericht door de verwoesting van de Kachovkadam verhalen op Rusland. Dat heeft het bedrijf laten weten in een verklaring.

De Kachovka-stuwdam, een van de zes dammen in de Dnjepr-rivier in Oekraïne, werd precies een jaar geleden getroffen door een Russische aanval. Door de damdoorbraak kwamen volgens het Oekraïense minister van Defensie 32 mensen om het leven, ook leidde het tot grote overstromingen en evacuaties in de Zuid-Oekraïense regio Cherson.