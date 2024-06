AFP Poetin tijdens een vergadering in Moskou afgelopen weekend

NOS Nieuws • vandaag, 22:33 Poetin spreekt met westerse media, 'gebruik Duitse wapens gevaarlijke stap'

De Russische president Poetin heeft voor het eerst sinds de inval in Oekraïne uitgebreid vragen beantwoord van westerse journalisten. Hij deed dat in het hoofdkantoor van Gazprom in Sint-Petersburg. In die stad vindt momenteel het International Economic Forum plaats, een jaarlijks Russisch evenement bedoeld om buitenlands kapitaal aan te trekken.

In het interview noemde Poetin het gebruik van Duitse wapens op Russisch grondgebied een "gevaarlijke stap". "Als ze nu raketten gebruiken om faciliteiten op Russisch grondgebied aan te vallen, zal dat de Russisch-Duitse betrekkingen volledig verpesten", zei hij. "Rusland zou op zijn beurt langeafstandswapens aan anderen kunnen leveren om westerse doelen aan te vallen", zei hij later.

Afgelopen week gaf Duitsland Oekraïne toestemming voor het gebruik van Duitse wapens op Russisch grondgebied. Een dag eerder werd bekend dat ook de Amerikaanse president Biden Oekraïne in het geheim toestemming had gegeven voor het gebruik van Amerikaanse wapens op Russisch grondgebied. In beide gevallen gaat het alleen om Russische doelen in de buurt van de Oekraïense stad Charkiv, die dicht bij de Russische grens ligt.

Het Oekraïense leger heeft ten noorden van die stad een tegenaanval ingezet. Experts achten het waarschijnlijk dat daarbij westerse wapens zijn gebruikt.

'Uitslag verkiezingen VS geen invloed op relatie'

Poetin sprak ook over de mogelijke invloed van de Amerikaanse verkiezingsuitslag op de relatie tussen de twee grootmachten. In november vinden de presidentsverkiezingen plaats in de VS.

De Russische president zei te verwachten dat er weinig zal veranderen in de relatie tussen Rusland en de VS, ongeacht of Joe Biden of Donald Trump als winnaar uit de bus komt. "We zullen samenwerken met elke president die het Amerikaanse volk kiest."

Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp: "Het is voor het eerst in enkele jaren dat Poetin de tijd neemt om westerse journalisten te woord te staan. Die worden soms wel uitgenodigd, maar krijgen zelden de mogelijkheid hem vragen te stellen. De deelnemers aan dit interview waren zorgvuldig geselecteerd. Vorig jaar werd journalisten uit 'onvriendelijke' landen, ook Nederland, op het laatste moment de toegang geweigerd tot het International Economic Forum. Poetin zei weinig opzienbarends en herhaalde veel van wat hij al vaker heeft gezegd, bijvoorbeeld over grote verliezen aan Oekraïense kant en de 'staatsgreep' in Kyiv in 2014, die volgens Poetin heeft geleid tot de oorlog. Opmerkelijk was wel dat Poetin zei geen westerse landen te hebben gewaarschuwd tegen de levering van wapens aan Oekraïne. "Dat hoort niet", zei Poetin, hoewel zowel hij als andere Russische vertegenwoordigers dat de afgelopen weken toch meermalen in verschillende bewoordingen hebben gedaan. Hij lijkt vooral Duitsland nog even bedenktijd te geven, door te wijzen op de funeste gevolgen van de levering van raketten voor de onderlinge betrekkingen."

Onder de genodigden waren journalisten van 's werelds grootste persbureaus, zoals Reuters, Associated Press (AP), Agence France-Presse (AFP) en Deutsche Presse-Agentur (DPA).

Tucker Carlson

Afgelopen februari liet Poetin zich al een keer interviewen door Tucker Carlson, een omstreden Amerikaanse presentator en opiniemaker. In het weinig kritische interview herhaalde de Russische president vooral wat hij eerder gezegd had over de situatie in Oekraïne.