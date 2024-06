ANP Christian Eriksen

NOS Voetbal • vandaag, 21:06 Eriksen toont vorm vlak voor EK en bezorgt Denemarken winst op Zweden

Denemarken heeft dankzij een mooie goal én assist van Christian Eriksen vlak voor het EK voetbal een vriendschappelijk duel gewonnen van buurland Zweden: 2-1.

De Scandinavische landen maakten er een mooie, vriendschappelijke voetbalavond van. Ook Zweden, dat er niet in slaagde zich te plaatsen voor het EK in Duitsland, speelde alsof het zich nog tot in de puntjes moest voorbereiden op een eindtoernooi.

Al in de tweede minuut was het raak voor Denemarken. Pierre-Emile Højbjerg stond helemaal vrij en liep een laag voorgegeven hoekschop van Eriksen binnen bij de eerste paal: 1-0.

EPA

Maar even later was het alweer gelijk. Spits Alexander Isak nam de bal goed aan voor zijn linker en schoot in de verre hoek de 1-1 binnen.

Ondanks kansen over en weer leken de nationale elftallen af te stevenen op een gelijkspel. Tot oud-Ajacied Eriksen in de 85ste minuut naar de rand van de zestien dribbelde en de bal mooi in de hoek krulde. De Zweedse doelman Robin Olsen was kansloos.

De 32-jarige middenvelder van Manchester United toont zo goede vorm in aanloop naar het EK. Uitgerekend drie jaar na zijn hartstilstand op het vorige EK, tijdens een wedstrijd tegen Finland.

In de blessuretijd kreeg invaller Morten Hjulmand een klaterend applaus van het Deense publiek toen hij met een mooie sliding een honderd procent kans voor de voeten van Emil Holm wegtikte. De aanvaller liep vrij op de Deense keeper af.

EPA Jon Dahl Tomasson treedt toe tot de Hall of Fame van het Deense voetbal.

Voor de bondscoach van Zweden was dit een vriendschappelijk duel met een bijzonder tintje. Jon Dahl Tomasson is Denemarkens topscorer (52 goals) en was tussen 2016 en 2020 nog assistent-trainer van Denemarken. De oud-speler van onder andere Feyenoord en AC Milan is de eerste buitenlander trainer van Zweden.

Voorafgaand aan het duel werd Tomasson in het zonnetje gezet door de directeur van de Deense voetbalbond. De oud-aanvaller treedt per direct toe tot de Hall of Fame van het Deense voetbal.

Zaterdag oefenen de Denen van bondscoach Kasper Hjulmand tegen nóg een buurland dat niet geplaatst is voor het EK: Noorwegen. De Noren speelden woensdagavond ook vriendschappelijk, tegen Kosovo, en wonnen met 3-0 dankzij een hattrick van Erling Haaland.

In de groepsfase van het EK, dat volgende week vrijdag begint, treffen de Denen achtereenvolgens Slovenië, Engeland en Servië.