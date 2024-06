Huizen betaalt meer dan nodig voor aanleg busbaan

Geld besparen

Dat ontkende verantwoordelijk wethouder Roland Boom (VVD) in de gemeenteraad vorige week. Volgens hem zijn alle prijzen die de aannemer heeft opgegeven marktconform. "We hebben heel grondig en goed begroot", zei hij. "We hebben het onderzoek gedaan omdat alle raadsleden heel zorgvuldig op onze vingers kijken of dit de goede manier is om deze kosten te maken." En dat is het dus, volgens Boom.