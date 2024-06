'Houthi-aanvallen zullen niet stoppen als er een staakt-het-vuren in Gaza komt'

NOS/Daisy Mohr Ahmad bin Mubarak, premier en minister van Buitenlandse Zaken van de internationaal erkende regering van Jemen

"Maak je geen zorgen, hier ben je nog veilig", zegt kolonel Ali Haidarah van de Jemenitische marine. Vanuit Aden varen we op een oud marinebootje de zee op langs scheepswrakken die er al sinds het begin van de burgeroorlog in Jemen liggen.

Hoewel het de Jemenitische marine aan van alles ontbreekt en hun uitrusting verouderd is, zeggen ze hun vijand na bijna tien jaar oorlog goed in te kunnen schatten: "Wij kennen de Houthi's langer dan vandaag. Ze willen zichzelf op de kaart zetten met hun aanvallen op de internationale scheepvaart. Het is Houthi-propaganda."

De internationale scheepvaart in de Rode Zee wordt sinds eind vorig jaar flink verstoord. Wekelijks vallen de Houthi's vanuit Noord-Jemen internationale schepen aan vanwege de oorlog in Gaza. Dit gebied is cruciaal voor de wereldhandel. Omvaren is kostbaar en de verzekeringen voor de schepen die toch door de Rode Zee varen zijn enorm duur.

NOS/Daisy Mohr Op de voorgrond kolonel Ali Haidarah van de Jemenitische marine

Er wordt door de internationale gemeenschap inmiddels miljarden geïnvesteerd om de Houthi's te bestrijden. Ook Nederland helpt om een vrije doorvaart te waarborgen voor schepen in het gebied. Erg succesvol lijkt dat nog niet, de aanvallen gaan nog steeds door.

"Wij waarschuwen de wereld al tijden. Dit zal gebeuren als je een groep als de Houthi's toestaat deze kustlijn te controleren. Dat is een fout en dat hebben we de internationale gemeenschap zo vaak verteld", zegt Ahmad bin Mubarak, premier en minister van Buitenlandse Zaken van de internationaal erkende regering van Jemen in Aden. "Lange tijd dacht het Westen dat hun belangen niet zouden worden aangevallen door de Houthi's, en nu is het iets wat dagelijks gebeurt."

De Houthi's, gesteund door Iran, hebben volgens hem een systematische aanpak om controle uit te oefenen op de Rode Zee. "Iran had de macht al over de straat van Hormuz en nu komt Bab al Mandeb daarbij. De controle over deze twee strategische plekken geeft Iran meer macht dan een nucleair wapen."

Het bombarderen van Houthi-doelen, iets wat de VK en de VS met hulp van bondgenoten sinds januari doen, is volgens Bin Mubarak maar een deel van de oplossing. Alleen een einde aan de oorlog in Jemen zal bijdragen aan een remedie voor de Rode Zee-crisis, zegt hij.

"De Houthi's alleen door de lens van het Westen bekijken en niet door de lens van de Jemenieten zelf, zal het probleem niet oplossen. Zonder de Houthi-ideologie echt te begrijpen kom je niet verder", vervolgt de premier.

"Militaire aanvallen op de Houthi's zijn slechts één troef. Maar zonder goede coördinatie met de Jemenitische regering zal dat niet tot de verwachte resultaten leiden. Het ondersteunen van de Jemenitische regering op economisch en militair vlak wel. En ook de diplomatieke inspanningen rondom het vredesproces in Jemen zijn cruciaal. Daarbij zullen de financiële netwerken van de Houthi's door middel van sancties moeten worden aangepakt. Het combineren van al deze troeven zal betere resultaten opleveren."

Daarom zal ook een staakt-het-vuren in Gaza volgens Bin Mubarak de Houthi-aanvallen niet stoppen. "Ze zullen hiermee doorgaan. We hopen natuurlijk dat er snel een staakt-het-vuren komt in Gaza, maar het zal de aanvallen niet stoppen. Nu is het Gaza, morgen zullen ze een ander excuus vinden om het weer te doen. Een echte oplossing is dus een must."