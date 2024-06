NOS Nieuws • vandaag, 17:42 Verkiezingsserie De Peilers EU: zo denken kiezers over de belangrijkste Europese thema's

Met de boerenprotesten, klimaatmarsen in verschillende EU-landen en de Green Deal is klimaat een thema dat hoog op de agenda staat deze verkiezingen. Hoe speelt dit thema bij de Nederlandse kiezer? En denken wij er eigenlijk verschillend over dan onze oosterburen? We zochten correspondent Charlotte Waaijers in Berlijn op om dat samen met haar uit te zoeken.

9:49 De Peilers EU #1 over klimaat: 'Ik begrijp alle drama gewoon niet'

Migratie is al jaren een belangrijk thema binnen de Europese Unie. Zo ook deze verkiezingen. Hoe kijkt de Nederlandse kiezer naar dit thema? En maakt dat nog veel verschil met de Europese kiezers in de grenslanden van Europa? We trokken naar Italië om samen met correspondent Heleen D'Haens in Rome antwoord te vinden op die vraag.

9:50 De Peilers EU #2 over migratie: 'We kunnen ze niet allemaal opvangen'

Met een oorlog binnen de grenzen van Europa zijn alle ogen gericht op de Europese defensie. Maakt de Nederlandse kiezer zich zorgen om oorlog? Wat vinden zij van de plannen van de EU om fors in te zetten op dit thema? Dezelfde vragen leggen wij samen met correspondent Christiaan Paauwe voor aan de Poolse kiezers in Warschau, voor wie de oorlog zich letterlijk naast de deur afspeelt.

9:52 De Peilers EU #3 over defensie: 'Het is naïef om geen rekening te houden met oorlog'

Om de vijf jaar mogen we richting de stembus om een nieuw Europees Parlement te kiezen. Wat hoopt de Nederlandse kiezer dat de politici de komende 5 jaar gaat aanpakken? En hoe verschilt dat van de Hongaarse kiezers in Boedapest? In deze aflevering gaan we samen met correspondent Tijn Sadée in gesprek over de toekomst van de Europese Unie.

9:37 De Peilers EU #4 over toekomst: 'Brussel moet niet zoveel te zeggen hebben'