vandaag, 16:12 Vertraging bij rechtszaak tegen verdachte dood Jet (17) uit Winsum

De rechtszaak tegen de man die wordt verdacht van moord op de 17-jarige Jet uit Winsum loopt maanden vertraging op. Aanvankelijk zou de 19-jarige verdachte eind mei psychiatrisch en psychologisch onderzocht worden. Door gebrek aan personeel is dat nog niet gelukt, bleek op een ingelaste zitting van de rechtbank in Groningen, meldt RTV Noord,

De 17-jarige Jet werd op woensdag 21 februari op straat neergestoken. Korte tijd later pakte de politie de 19-jarige verdachte op.

Al snel bleek dat slachtoffer en verdachte elkaar kenden. Twee dagen na het incident bekende de verdachte. "Mijn cliënt heeft toegegeven dat hij heeft gestoken", aldus zijn advocaat Gert Meijer. Maar tijdens een inleidende rechtszitting twee weken geleden bleek dat zijn motief nog steeds onduidelijk is.

Ook is weinig bekend over zijn geestelijke gesteldheid. Dat was de aanleiding voor de rechtbank om nader onderzoek in te stellen.

Weinig achtergrondinformatie

Nu dat onderzoek niet is doorgegaan, zijn er twee nieuwe mogelijkheden. Er kan een onderzoek worden gedaan door een mobiel team in de gevangenis waar de verdachte zit. Alternatief is opname in de observatiekliniek Teylingereind in Sassenheim (vergelijkbaar met het Pieter Baan Centrum, maar dan gericht op jongeren).

De advocaat van de verdachte, Petra Breukink, liet op de ingelaste zitting weten dat opname in Sassenheim haar voorkeur heeft, vooral omdat er nog weinig achtergrondinformatie over de man bekend is. "Hij vraagt zichzelf ook nog steeds af hoe dit heeft kunnen gebeuren", aldus de raadsvrouw.

De rechtbank stemt met die opname in. Zoals het er nu uitziet is er in augustus plaats in de observatiekliniek. De verwachting is dat het onderzoek eind oktober klaar is. Een al geplande proforma-rechtszitting op 12 juli gaat wel door. Daar wordt de zaak niet inhoudelijk behandeld, maar wordt de stand van zaken besproken.