ANP Reizigers wachten op Utrecht Centraal

NOS Nieuws • vandaag, 13:46 • Aangepast vandaag, 16:42 Treinverkeer Utrecht komt langzaam weer op gang, nog hele dag vertragingen

Het treinverkeer in de regio Utrecht komt sinds 16.00 uur weer langzaam op gang. Urenlang was er geen treinverkeer mogelijk door een storing op de verkeersleidingspost.

Door de storing reden er sinds 13.30 uur geen treinen rond Utrecht, Amersfoort, Hilversum, Gouda en Ede-Wageningen. Ook kwamen op meerdere plekken volle treinen stil te staan. Sommigen konden snel worden weggehaald, maar andere treinen hebben uren op dezelfde plek gestaan.

Volgens de NS kan het opstarten van het treinverkeer rommelig verlopen en zullen reizigers nog de hele dag last hebben van vertragingen, omdat treinen door het hele land getroffen zijn door de storing. Ook moet personeel opnieuw worden ingepland. Reizigers wordt geadviseerd om voorafgaand aan hun reis een reisplanner te raadplegen.

De storing ontstond in een ICT-systeem van de verkeersleidingspost in Utrecht. ProRail onderzoekt nog nader hoe dit heeft kunnen gebeuren en in de toekomst voorkomen kan worden.

Tweede storing dit jaar

Eerder dit jaar was er ook al een grote storing bij Utrecht Centraal. Ook toen was de verkeersleidingspost de boosdoener en lag het treinverkeer urenlang stil. Oorzaak was een stroomstoring die leidde tot een seinstoring bij Abcoude.

Op de verkeersleidingspost wordt het treinverkeer in de regio aangestuurd. "Die kunnen dat op dit moment niet. Het is dus niet verantwoord en veilig om treinen te laten rijden. Daarom is alles stilgelegd", zei een woordvoerder van NS eerder over de storing.