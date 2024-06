Pro Shots

NOS Voetbal • vandaag, 13:31 Sint-Maarten probeert op Gelders amateurveld 'niveautje kelderklasse' te ontstijgen Jan-Kees van der Kun verslaggever NOS Sport

Entree betalen is niet nodig en volksliederen worden er niet gespeeld, want een geluidsinstallatie is er niet. Net als lichtmasten trouwens, dus er is een klein beetje haast om voor het donker klaar te zijn. Maar een heuse interland is het wel.

"Al hoor ik net dat deze wedstrijd niet als officiële interland wordt bestempeld", zegt bondscoach Piet de Jong anderhalf uur voor de aftrap. De gepensioneerde gymleraar uit Tilburg heeft de leiding over de nationale ploeg van Sint-Maarten, dat het dinsdagavond opnam tegen Bonaire.

De wedstrijd werd niet gespeeld op een van de Caribische eilanden, maar op het prachtig gelegen amateurveld van VV Duno in het Gelderse Doorwerth. Niet zo gek trouwens, want vrijwel alle spelers op het veld zijn actief in het Nederlandse amateurvoetbal.

Pro Shots Piet de Jong (r), bondscoach van Sint-Maarten

"Nou, dat was toen echt niveautje kelderklasse hoor", herinnert Gerwin Lake zich de proeftraining die hij vijf jaar geleden moest doen om in aanmerking te komen voor het nationale team van Sint-Maarten, het eiland waar zijn moeder geboren is.

De 28-jarige aanvaller van vierdedivisionist SV Poortugaal slaagde dan ook met vlag en wimpel. Hij mag zich al ruim vijf jaar international noemen. "Én topscorer aller tijden van Sint-Maarten. Zeventien goals in zeventien wedstrijden", lacht hij trots.

Scoren op Guadeloupe en Saint Lucia

Lake maakte die goals op de mooiste locaties in het Caribische gebied, van Guadeloupe tot de Maagdeneilanden en Saint Lucia. Maar scoren op het eiland waar zijn roots liggen deed hij nog niet.

Sinds orkaan Irma in 2017 een verwoestend bezoek bracht aan Sint-Maarten voldoet het stadion niet meer aan de normen van de CONCACAF (de Midden- en Noord-Amerikaanse tegenhanger van de UEFA).

Pro Shots Gerwin Lake (rood shirt) in actie tegen Bonaire

Een echte thuiswedstrijd spelen is een van de ambities die De Jong heeft. Net als het lidmaatschap van de FIFA, hetgeen een flinke financiële boost zou betekenen en zijn werk als bondscoach een stuk makkelijker zou maken.

Dat werk bestaat voor een groot deel uit het zoeken naar versterking. Een proces dat creativiteit vereist. "Ik speur op de amateurvelden en in jeugdopleidingen naar voetballers met typische Sint-Maartense achternamen. Dat levert soms ineens een leuke aanwinst op."

Ook tegen Bonaire heeft De Jong er weer een nieuwe international bij. Een 15-jarige speler uit de jeugd van Alphense Boys, die zich in de kantine van Duno keurig komt voorstellen aan de bondscoach.

Duidelijke aanmoedigingen

Tijdens de wedstrijd zijn de aanhangers van Bonaire nadrukkelijker aanwezig dan de fans (vooral familieleden) van Sint-Maarten. Hun soms zeer gerichte aanmoedigingen ("Zoek je man op!" en "Maak een fake-beweging") blijken weinig succesvol.

Sint-Maarten wint met 3-1. Maar het lukt Lake niet om aan zijn doelpuntentotaal te werken. "Nu loop ik niet meer één op één", grijnst de aanvaller. "Dan moet ik er in september maar twee maken tegen Aruba. Moet kunnen."

Pro Shots Sint-Maarten viert een van de drie treffers in Doorwerth