Biden komt met migratiebeperkingen, bijna geen asielaanvragen mogelijk aan zuidgrens VS

De meeste migranten zullen in dat geval meteen weer moeten vertrekken. Doen ze dat niet, dan kunnen ze vervolgd worden of mogen ze tot vijf jaar lang geen nieuwe migratiepoging meer doen.

Er geldt een uitzondering voor minderjarigen die alleen zijn, mensen die grote gezondheids- of veiligheidsrisico's lopen en slachtoffers van mensenhandel. Ook migranten die 'angst tonen' om naar hun thuisland terug te keren, kunnen nog wel de asielprocedure in. Die procedure begint dan wel met een strengere screening dan nu het geval is.

Het aantal van 2500 opgepakte migranten wordt op het moment vrijwel dagelijks overschreden. Daarom gaat de maatregel meteen al in. Zodra de aantallen twee weken lang onder de 1500 per dag liggen, vervallen de extra regels weer.

Immigratie is een heet hangijzer in de verkiezingsstrijd tussen de Democraten en de Republikeinen. Biden scoort in de peilingen vooral op dit onderwerp niet goed. Een langverwacht plan om de migratieproblematiek aan te pakken werd onlangs in de Senaat geblokkeerd door Republikeinen, na druk van Donald Trump.