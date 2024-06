NOS Voetbal • gisteren, 21:41 Mbappé voelt zich bevrijd na transfer: 'Aantal mensen bij PSG maakten me ongelukkig'

"Het is een droom die uitkomt. Ik ben blij, bevrijd, opgelucht en enorm trots." Met deze woorden bracht Kylian Mbappé zijn veelbesproken overstap naar Real Madrid dinsdag ter sprake tijdens een persconferentie bij het nationale elftal van Frankrijk.

De Franse ploeg oefent deze week in aanloop naar het EK tegen Luxemburg en Canada, maar de meeste aandacht ging logischerwijs uit naar de langverwachte transfer van de 25-jarige aanvoerder.

Bekijk hier de reactie van Mbappé op zijn overstap naar Real Madrid:

0:29 Mbappé werd van bepaalde PSG-mensen niet blij: 'Maar nooit ongelukkig geweest'

Blij, bevrijd en opgelucht. De bewoordingen zijn tekenend voor Mbappé. Het is algemeen bekend dat Real Madrid altijd de club van zijn dromen is geweest. Toen de overstap maandag officieel werd bevestigd, plaatste hij jeugdfoto's op sociale media van zichzelf in een shirt van 'De Koninklijke'.

Bevrijd

Maar het woord 'bevrijd' slaat op nog iets. De zeven seizoenen die Mbappé voor Paris Saint-Germain uitkwam, bleken niet allemaal fijn. Zeker in zijn laatste jaar was van een gelukkig huwelijk al lang geen sprake meer.

AFP Kylian Mbappé nam afscheid van Paris Saint-Germain met het winnen van het nationale bekertoernooi

"Een aantal dingen en mensen bij PSG maakten me ongelukkig", zei Mbappé op de persconferentie. "Ik zal niet zeggen dat ik altijd ongelukkig was, want dat is spugen in het gezicht van de mensen die mij altijd hebben verdedigd."

Buitengesloten

De problemen begonnen toen Mbappé zijn contract in de zomer van vorig jaar weigerde te verlengen. Daardoor zou hij transfervrij vertrekken. Dat leidde tot een patstelling, waarbij de vedette werd buitengesloten van een zomertournee in Zuid-Korea en Japan.

Het bleek het begin van een moeizame voorbereiding, waarin de club dreigde om Mbappé de rest van het seizoen op de bank te laten. Verlengen is de enige optie, was de boodschap van Paris Saint-Germain.

AFP Kylian Mbappé signeert het shirt van een Real Madrid-fan

"Ik werd op een agressieve manier aangesproken en was ervan overtuigd dat ik niet zou spelen", aldus Mbappé. "Daardoor benaderde ik het seizoen met een andere instelling. Trainer Luis Enrique en adviseur Luís Campos hebben me gered. Zonder hen had ik geen voet meer op het veld gezet."

Desondanks kwam Mbappé 'gewoon' aan voetballen toe. Maar hij draaide een moeizamer seizoen dan voorheen, ondanks 44 doelpunten in 50 wedstrijden. "Iemand die gelukkig is, heeft meer kans om goed te spelen. Maar er zijn geen excuses voor enkele van mijn optredens."

Ongepast

Klagen wil Mbappé niet te veel doen. "Ik word heel goed betaald om te voetballen. Er zijn veel mensen die veel minder betaald krijgen om in een fabriek te werken. Het zou ongepast zijn om te klagen, terwijl er vreselijke dingen gebeuren in de wereld."