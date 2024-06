EPA Joost Klein op het podium in Malmö tijdens de tweede halve finale

NOS Nieuws • vandaag, 21:38 Organisatie Eurovisie Songfestival stelt onderzoek in naar sfeer

De organisatie achter het Eurovisie Songfestival, de EBU, laat onderzoek doen naar de afgelopen editie in het Zweedse Malmö. Dat bevestigt de organisatie na berichtgeving van RTL Boulevard.

De EBU zegt in een reactie voortdurend te streven naar verbetering. De organisatie laat weten een onafhankelijke expert in te hebben geschakeld 'om inzichten te krijgen en lessen te trekken'. Het onderzoek zal volgens RTL Boulevard bestaan uit het, desgewenst anoniem, ondervragen van deelnemende songfestivaldelegaties. Noorwegen zou al met de onderzoeker hebben gepraat.

Meerdere landen, waaronder Nederland, deden bij de EBU officieel melding van een onveilige sfeer in de Malmö Arena. AVROTROS gaf verder geen details over wat dat gevoel van onveiligheid precies veroorzaakte. Een woordvoerder zei enkel dat ze zich "onveilig voelden in de delegatiebubbel".

Het verhaal sluit aan bij opmerkingen van deelnemers uit onder meer Litouwen, Ierland en Noorwegen. Die spraken eerder al van een gespannen sfeer. De Noorse band Gåte overwoog voor de finale zelfs om zich terug te trekken. "Dat was tot de laatste seconde een optie", zei gitarist Magnus Børmark tegen de Noorse krant Aftenposten.

Diskwalificatie

Joost Klein werd namens Nederland gediskwalificeerd. Hij mocht daardoor niet optreden met zijn nummer Europapa. Een tv-medewerker van het Songfestival deed aangifte van een incident achter de schermen. Volgens omroep AVROTROS zou de artiest "een dreigende beweging" hebben gemaakt naar de vrouw, omdat zij hem tegen gemaakte afspraken in zou hebben gefilmd.

De EBU gaf aan een 'zero-tolerance' beleid te hebben als gaat om ongewenst gedrag op het festival en zich hard te maken voor een veilige werksfeer. Volgens hen paste het gedrag van Klein richting een medewerker niet binnen deze kaders.

Volgens Kleins advocaat Jan-Åke Fält was er een afspraak tussen Klein en de leiding; hij zou niet gefotografeerd worden als hij van het podium afkwam. Er stond volgens de advocaat toch iemand met een camera, die niet luisterde naar Klein toen hij vroeg om te stoppen met filmen. Vervolgens zou de artiest de camera hebben weggeduwd. "Hij ontkent dat hij deze persoon heeft bedreigd", aldus Fält.

Politieke statements

Voorafgaand aan het songfestival was er veel te doen over de deelname van Israël vanwege de oorlog in de Gazastrook tegen Hamas. Volgens tegenstanders hanteert de organisatie een dubbele standaard door Israël wel toe te laten, terwijl Rusland sinds 2022 niet mag meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne.

Mede daarom waren de regels over het maken van politieke statements nog verder aangescherpt. Acts mochten al niet over politiek zingen, maar nu werden bijvoorbeeld ook de vlaggenregels aangescherpt. Alleen vlaggen van deelnemende landen mochten worden getoond en publiek werd bij de ingang zeer streng gecontroleerd. Toch waren er op het podium wel wat kleine politieke statements te zien.

Regenboogvlaggen niet toegelaten

Vanwege de aanscherping van de regels meldden sommige mensen dat ook regenboogvlaggen niet werden toegelaten. Songfestival-winnaar Nemo stelde dat hij een vlag die non-binaire personen vertegenwoordigt het podium op moest smokkelen vanwege het verbod. "Eurovisie zei nee, maar ik deed het toch."

Daarop kwam de EBU afgelopen weekend met een verklaring waarin het zei dat regenboogvlaggen in principe welkom waren. "Maar soms gaan dingen niet zoals gepland tijdens een live evenement. We erkennen dat we meer consistent en met meer aandacht dit beleid hadden moeten doorvoeren."