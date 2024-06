REX by Shutterstock Rapper Brother Marquis tijdens een optreden in 2016

NOS Nieuws • vandaag, 20:38 Rapper van nummer 1-hit Me So Horny overleden

Rapper Brother Marquis van 2 Live Crew is overleden. Dat bevestigt het management van de Amerikaanse hiphopgroep aan muziekblad Rolling Stone. De rapper, die in het echt Mark D. Ross heette, was 58 jaar. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt.

Brother Marquis werd geboren in de stad Rochester in de Amerikaanse staat New York en sloot zich in 1986 aan bij 2 Live Crew. Die hiphopgroep stond vooral bekend om de seksueel expliciete teksten, wat in die tijd niet zo gangbaar was in de rapmuziek.

In Nederland werd de groep vooral bekend door de nummer 1-hit Me So Horny uit 1989.

Het album waarop Me So Horny stond, As Nasty As They Wanna Be, werd door de Amerikaanse rechtbank obsceen verklaard en in eerste instantie verboden. Later werd die uitspraak in hoger beroep vernietigd.

Als reactie op het verbod werd het album Banned in the U.S.A. uitgebracht, naar het bekende nummer Born in the USA van Bruce Springsteen. Het was het eerste album ooit dat een waarschuwing op de cover kreeg vanwege de expliciete teksten. Het nummer met de gelijknamige titel werd 2 Live Crews grootste hit in de Verenigde Staten.

Gisteren plaatste 2 Live Crew al een bericht op Instagram over het overlijden van Brother Marquis, maar zijn dood werd vandaag pas bevestigd.

2 Live Crew / Instagram "Mark Ross, ook bekend als Brother Marquis, is overleden", staat bij de foto op Instagram.