DPA

NOS Nieuws • vandaag, 18:02 Invallen bij vermoedelijke leden extreemrechtse Reichsbürger-beweging

In Duitsland zijn meerdere panden en percelen van vermoedelijke aanhangers van de extreemrechtse Reichsbürger-beweging doorzocht. Volgens Der Spiegel was de politie op zoek naar schuilplaatsen en wapendepots.

De invallen werden gedaan op adressen van een 73-jarige man en een 63-jarige vrouw uit de zuidwestelijke deelstaat Baden-Württemberg. Zij worden ervan beschuldigd een binnenlandse terroristische organisatie te steunen. Zo zouden ze een pand ter beschikking hebben gesteld voor het werven van nieuwe Reichsbürger-leden.

Staatsgreep

De Reichsbürger-beweging is een extreemrechtse groep die de Bondsrepubliek Duitsland niet als staat erkent, omdat ze vinden dat dit na de Tweede Wereldoorlog door de geallieerden is opgelegd. Ze stellen dat het Duitse Rijk (1871-1945) nog altijd bestaat - vandaar de naam van de groep. Volgens schattingen van de Duitse veiligheidsdienst heeft de groep zo'n 23.000 aanhangers en neemt dat aantal toe. Zo'n 10 procent van hen zou bereid zijn om geweld te gebruiken.

De beweging werd internationaal bekend nadat leden waren opgepakt omdat ze plannen hadden voor een bestorming van het parlement in Berlijn en een staatsgreep. Na die staatsgreep had de leider van de groep, Heinrich XIII Prinz Reuss, als staatshoofd moeten fungeren. Later werd bekend dat de beweging toegang had tot wapens en ook leden had die actief waren binnen het Duitse leger.

Megaproces

De 72-jarige Reuss is een vastgoedondernemer en komt uit een adellijke familie (zijn moeder was een nicht van koningin Juliana), die zich van hem heeft gedistantieerd. Hij moest eind vorige maand voorkomen bij de rechtbank in Frankfurt. Hij wordt verdacht van het vormen van een terroristische organisatie, die als doel had om met geweld de Duitse regering omver te werpen.

Laif Agentur fuer Photos & Reportagen GmbH Reuss bij zijn aanhouding in Frankfurt, in december 2022

De rechtszaak tegen de Reichsbürger-beweging is vanwege de grote omvang opgeknipt in drie processen. Samen vormen ze een van de grootste juridische procedures in de Duitse geschiedenis. Er staan 26 verdachten terecht. Er was een 27e, maar die is onlangs overleden.

Onderschepte telefoontjes

Persbureau DPA meldt dat individuele verdachten in onderschepte telefoongesprekken herhaaldelijk over grotere wapenopslagplaatsen spraken die nog niet gevonden zijn. Met de invallen van vandaag hoopte de politie die locaties te vinden, melden Duitse media.

Aan de actie deden meer dan 700 agenten mee. In de deelstaten Baden-Württemberg, Saksen en Sleeswijk-Holstein werden in totaal drie percelen en zeven panden doorzocht, waaronder een bunker en militair oefenterrein, meldt Der Spiegel. De invallen in Saksen zouden te maken hebben met het proces tegen Reuss. Voor zover bekend werd niemand gearresteerd.