Gauff klopt Jabeur opnieuw op Roland Garros en bereikt laatste vier

Coco Gauff heeft op Roland Garros als eerste speelster in het vrouwentoernooi de laatste vier bereikt. De als derde geplaatste Amerikaanse, twee jaar terug verliezend finaliste op het gravel in Parijs, klopte Ons Jabeur (WTA-9) in drie sets: 4-6, 6-2, 6-3.

Gauff begon stroef met een dubbele fout en moest in de openingsgame ook al meteen een breekpunt wegwerken. Dat lukte haar op 3-3 ook één keer, maar ze ging op het tweede in de fout tegen de kwistig met dropshots strooiende Jabeur.

Toverballen

De Tunesische, die drie jaar geleden in Parijs in de vierde ronde werd gestuit door de jonge Amerikaanse, kreeg twee games later opnieuw twee breekkansen, maar die setpunten gingen verloren. Op eigen service sleepte ze de eerste set ondanks een dubbele fout alsnog binnen, en bovendien in stijl: met een ace.

Had de regelmatig toverballen producerende Jabeur in de eerste set in haar vijf opslagbeurten slechts vier punten verloren, in de tweede moest ze zowaar alle zeilen bijzetten om de 1-1 op het scorebord te krijgen. En in haar volgende servicegame ging het zelfs mis, nadat ze een makkelijke kans om op 2-2 te komen had laten liggen.

Een game later had Jabeur de schade alweer gerepareerd, ietwat geholpen door de al van begin af aan haperende forehand van Gauff. Maar daar had de Tunesische slechts kort plezier van: de game erop leverde ze op love in. En plots waren rollen omgedraaid en lag het momentum bij Gauff, die doorstoomde naar setwinst.

Fitheid

De 29-jarige Jabeur, die een matig voorjaar achter de rug heeft, wist haar hoge niveau van de eerste set niet te hervinden en leek het ook qua fitheid te moeten afleggen tegen haar negen jaar jongere opponente.

Gauff brak naar 3-1 en liet zich de zege niet meer ontfutselen, al moest ze op 5-3 nog wel een breekpunt wegwerken en werd ze op matchpoint geholpen door een mislukte smash van Jabeur.

In de halve finales treft Gauff de winnares van het duel tussen titelhoudster Iga Swiatek, die haar in 2022 van de eindzege hield, en Markéta Vondrousová.