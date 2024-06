ANP File en werkzaamheden op A12

NOS Nieuws • vandaag, 11:47 Verkeershinder A12 blijft beperkt: 'Laten we dit 2 weken vasthouden'

Ook de drukke dinsdagochtendspits is ondanks werkzaamheden op de A12 zonder noemenswaardige problemen verlopen. Rijkswaterstaat waarschuwde voor monsterfiles, maar veel weggebruikers hebben het advies opgevolgd thuis te werken, ander vervoer te kiezen of om te rijden.

"Het was spannend hoe de dinsdag zou verlopen, maar het valt net als gisteren mee. Er is de hele ochtendspits uiteraard vertraging geweest, maar het bleef doorstromen", zegt Erik Evengroen van de ANWB Verkeersdienst. Automobilisten hadden gemiddeld een half uur tot drie kwartier langer reistijd, maar dat was minder dan de gevreesde vertraging van ruim een uur.

Omdat het asfalt moet worden vervangen, werkt Rijkswaterstaat deze maand elf werkdagen lang op het traject tussen Nieuwerbrug en De Meern. Twee rijstroken zijn dan afgesloten. De weg is tussen Moordrecht en Oudenrijn tien nachten en vier weekenden zelfs helemaal dicht.

Hele ochtendspits rustiger

Volgens projectmanager Arend Nagel van Rijkswaterstaat was de ochtendspits vandaag vergelijkbaar met die van gisteren. Wel zag hij iets meer automobilisten die voor sluiproutes kozen.

"Op een aantal plekken was het iets drukker, dan zie je dat mensen de keuze maken om de provinciale wegen te gebruiken. Maar dat kan ook te maken hebben met een ongeval op de A2. Het was in ieder geval niet dusdanig druk dat we moesten ingrijpen door met verkeersregelaars bij te sturen."

Wat hielp volgens Evengroen was dat er op de A12 geen ongelukken gebeurden en ook het weer werkte mee. Sterker nog, de hele ochtendspits verliep rustiger dan gebruikelijk. "Misschien had dit project wel uitstraling op andere weggebruikers, dat meer mensen gedacht hebben: ik hoef niet per se naar kantoor voor die vergadering."

Nagel kijkt in ieder geval tevreden terug op de start van werkzaamheden. "Het was een goed begin. Als mensen dit twee weken vasthouden, blijft het draaglijk."

Hoewel de drukte in de ochtendspits meeviel, moeten mensen ook de rest van de dag rekening houden met vertraging op de A12. Aan het einde van de ochtend was de vertraging ongeveer een kwartier.