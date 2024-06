Vrouw op scooter volgt autoroute en rijdt per ongeluk Coentunnel in

In samenwerking met

Een vrouw is vanochtend met een deelscooter de Amsterdamse snelwegring A10 op gereden en in de Coentunnel beland. Rijkswaterstaat heeft de tunnel korte tijd moeten afsluiten om haar veilig van de weg te halen.

Het voorval gebeurde rond 11.00 uur. Stadszender AT5 meldt dat de vrouw per ongeluk de snelweg op was gereden, omdat ze met navigatie de routebeschrijving volgde voor auto's.

Eenmaal in de tunnel stapte de vrouw van haar scooter af en schakelde ze een van de noodhulpkasten in, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Daarna kwam een van onze weginspecteurs langs met een berger en is de scooter van de weg afgehaald."