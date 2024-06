AFP Emilio Nsue op de Afrika Cup 2023

NOS Voetbal • vandaag, 17:53 Afrika Cup-topscorer speelt al elf jaar voor Equatoriaal-Guinea, terwijl dat niet mag

Aanvaller Emilio Nsue voetbalt al elf jaar lang onterecht voor Equatoriaal-Guinea. Om die reden schrapte de FIFA vorige maand twee zeges van het West-Afrikaanse land in de kwalificatiereeks op weg naar het WK 2026 en schorste de FIFA de 34-jarige Nsue voor een half jaar.

De FIFA publiceert nu een 15 pagina tellend dossier met uitleg over dat besluit: Nsue, topscorer van de Afrika Cup 2023, blijkt al sinds 2013 onrechtmatig als international actief te zijn.

De wereldvoetbalbond boog zich onlangs nogmaals over een vonnis uit 2013, toen de FIFA al concludeerde dat Nsue niet speelgerechtigd was voor Equatoriaal Guinee.

Desondanks volgde een glansrijke carrière van elf jaar waarin de aanvaller 23 scoorde in 42 interlands. Nsue speelde in WK-kwalificatieduels en op meerdere Afrika Cups. Met vijf doelpunten werd hij topscorer van de Afrika Cup eind 2023. Ook is hij topscorer aller tijden van het land.

Verdwenen tussen alle papieren

Het lijkt erop dat de kwestie afgelopen jaren is verdwenen tussen alle papieren op de bureaus van de FIFA. Pas toen Nsue eind 2023 twee winnende goals maakte in kwalificatiewedstrijden tegen Namibië en Liberia voor het komende WK kwam de zaak weer op de radar. Daarna speelde Nsue nog 'gewoon' de Afrika Cup.

De FIFA meldt dat Nsue al die jaren inderdaad niet speelgerechtigd is geweest voor Equatoriaal-Guinea, omdat de op Mallorca geboren aanvaller in 2013, pas nadat hij al 26 wedstrijden voor Spaanse jeugdelftallen had gespeeld, de Equatoriaal-Guineese nationaliteit kreeg.

AFP Emilio Nsue treurt na het missen van een penalty

Waarom de FIFA niet eerder heeft ingegrepen toen Nsue afgelopen jaren in actie kwam in kwalificatieduels voor het WK 2018 en 2022, is onduidelijk.

Terugkeer

Of Nsue zal terugkeren als international van Equatoriaal-Guinea is de vraag. Het laatste dat de aanvaller heeft laten zien als international was in de achtste finale van de Afrika Cup in januari van dit jaar tegen Guinee-Bissau.

Nsue schoot een penalty bij een 0-0 stand twintig minuten voor tijd op de paal. Equatoriaal-Guinea werd even later uitgeschakeld door een doelpunt diep in de blessuretijd.

Nsue kan de beslissing van de FIFA aanvechten, eerst bij de bond en anders bij het CAS.