Reuters Teun Koopmeiners speelde zijn laatste wedstrijd in clubverband.

NOS Voetbal • vandaag, 20:24 Koopmeiners verliest slotduel Atalanta en kan nu blessurevrij naar Oranje

Teun Koopmeiners kan zich opmaken voor het EK voetbal nu de Serie A er dan echt helemaal op zit. De laatste wedstrijd van Atalanta in een succesvol seizoen ging in eigen huis met 2-3 verloren. Koopmeiners speelde negentig minuten, liep geen kwetsuren op en kan zich snel melden bij Oranje.

Atalanta en Fiorentina speelden nog een inhaalwedstrijd. Dat kon niet eerder omdat beide ploegen in een Europese finale stonden. Fiorentina verloor de eindstrijd van de Conference League van Olympiakos Piraeus en Atalanta won de Europa League ten koste van Bayer Leverkusen.

NOS

In de laatste wedstijd stond er weinig op het spel. Atalanta kon bij winst over Juventus heen wippen naar de derde plaats, maar de Champions League was al veiliggesteld. Fiorentina zou ongeacht de uitslag op plek acht blijven staan, voldoende voor deelname aan de Conference League.

Snelle goals

Andrea Belotti zette de gasten uit Florence na zes minuten op voorsprong. Hij kopte een voorzet van Gaetano Castrovilli binnen onder doelman Marco Carnesecchi: 0-1.

Vijf minuten later was het gelijk. Ademola Lookman, de held van de Europa League-finale, stiftte de bal over doelman Tommaso Martinelli. De 18-jarige keeper maakte zijn debuut in het eerste.

Reuters Ademola Lookman scoorde opnieuw.

Niet veel later stond Fiorentina weer op voorsprong. Nicolás González schoot de bal ver in de hoek op aangeven van Cristiano Biraghi. Zo kreeg het publiek, dat in de stromende regen moest toekijken, al binnen twintig minuten drie doelpunten te zien.

Daarna moest het publiek het tien minuten doen zonder treffer, maar toen was het toch weer raak. Giorgio Scalvini schoof de bal van grote afstand langs Martinelli: 2-2.

Opnieuw Belotti

Kort voor rust scoorden de gasten opnieuw, maar die treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. Maar, op slag van rust was het alsnog 3-2. Na een ouderwetse scrimmage kon Belotti zijn tweede binnenwerken.

Reuters Scalvini moet het veld hinkend verlaten

In de tweede helft werd er niet zo snel gescoord als in de eerste, al teisterde Mario Pašalić wel de lat na tien minuten. Maar de goal van de Kroaat van Atalanta had niet geteld, want scheidsrechter Daniele Orsato had eerder al buitenspel geconstateerd.

EK op de tocht

Waar Koopmeiners ongeschonden de wedstrijd af kon maken, gold dat niet voor doelpuntenmaker Scalvini. De Italiaans international moest vervangen worden met een blessure en lijkt het EK te moeten missen. Hans Hateboer was zijn vervanger.

In de absolute slotfase was een andere EK-ganger, Gianluca Scamacca, nog dicht bij de gelijkmaker. Maar de jonge Martinelli redde met een katachtige reflex.